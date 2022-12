60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പ്രവാസികൾക്കും ക്ഷേമനിധിയിൽ ചേരാൻ അവസരം നൽകണം –നവയുഗം

cancel camera_alt മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ബു, സാ​ബു വ​ർ​ക്ക​ല, സാ​ജ​ൻ ജേ​ക്ക​ബ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദ​മ്മാം: 60 വ​യ​സ്സ് പി​ന്നി​ട്ട​തി​നാ​ൽ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി​യി​ൽ അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ പോ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി അ​ദാ​മ യൂ​നി​റ്റ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ക്ഷേ​മ​നി​ധി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ജ്ഞ​ത​യും സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും മൂ​ല​മാ​ണ് പ​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും 60 വ​യ​സ്സ് ആ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ക്ഷേ​മ​നി​ധി​യി​ൽ അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ പോ​യ​ത്. അ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഒ​രു അ​വ​സ​രം കൂ​ടി കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​വ​ണം. മു​മ്പ് ചേ​രാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത 60 വ​യ​സ്സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്ക്, അ​ടു​ത്ത ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ക്ഷേ​മ​നി​ധി​യി​ൽ ചേ​രാ​ൻ ഗ്രേ​സ് പി​രീ​ഡ് ന​ൽ​ക​ണം. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വ​ൻ​പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ൽ​കി അ​ത്ത​രം എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും കൊ​ണ്ട് ക്ഷേ​മ​നി​ധി​യി​ൽ അം​ഗ​ത്വം എ​ടു​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യ​ണം. ക്ഷേ​മ​നി​ധി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന് അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അം​ശാ​ദാ​യം അ​ട​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ, അ​വ​ർ​ക്കും പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ കി​ട്ടു​ന്ന സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്ക​ണം. അ​തി​നു സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ക്ക​ണം. ദ​മ്മാം സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ന​വ​യു​ഗം അ​ദാ​മ യൂ​നി​റ്റ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ബു വ​ർ​ക്ക​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗോ​പ​കു​മാ​ർ അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ന​വ​യു​ഗം ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന 'ന​വ​യു​ഗ​സ​ന്ധ്യ-2K22' എ​ന്ന മെ​ഗാ പ​രി​പാ​ടി​യെ​യും വി​വി​ധ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ദ​മ്മാം മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ത​മ്പാ​ൻ ന​ട​രാ​ജ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജാ​ബി​ർ, ഷീ​ബ സാ​ജ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ബു, സ​ത്യ​ൻ കു​ണ്ട​റ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യും ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ബു (പ്ര​സി.), സാ​ബു വ​ർ​ക്ക​ല (സെ​ക്ര.), സാ​ജ​ൻ ജേ​ക്ക​ബ് (ര​ക്ഷാ.), മ​ധു കു​മാ​ർ, ഷീ​ബ സാ​ജ​ൻ (വൈ. ​പ്ര​സി.), സ​ത്യ​ൻ കു​ണ്ട​റ, സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ (ജോ. ​സെ​ക്ര.) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. സാ​ജ​ൻ ജേ​ക്ക​ബ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സാ​ബു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Non-residents over 60 years should also be given an opportunity to join Welfare Fund – Navayugam