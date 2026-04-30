    date_range 30 April 2026 7:55 AM IST
    date_range 30 April 2026 7:55 AM IST

    പ്രവാസി വ്യവസായി ഷാജു വാലപ്പന് കേരള ഫിലിം ക്രിട്ടിക്സ് പുരസ്കാരം

    പ്രവാസി വ്യവസായി ഷാജു വാലപ്പന് കേരള ഫിലിം ക്രിട്ടിക്സ് പുരസ്കാരം
    ഷാ​ജു വാ​ല​പ്പ​ൻ

    റി​യാ​ദ്​: 47ാമ​ത് കേ​ര​ള ഫി​ലിം ക്രി​ട്ടി​ക്സ് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച ന​വാ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യി പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി ഷാ​ജു വാ​ല​പ്പ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​മി​ച്ച് സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ‘നി​ഴ​ൽ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ’ എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​നാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം. റി​യാ​ദി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി പ്ര​വാ​സി​യാ​ണ്​​ ഷാ​ജു വാ​ല​പ്പ​ൻ.

    ആ​ധു​നി​ക ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ജാ​തി വി​വേ​ച​ന​വും ഒ​രു ദ​ലി​ത് യു​വാ​വി​െൻറ അ​തി​ജീ​വ​ന പോ​രാ​ട്ട​വും പ്ര​മേ​യ​മാ​ക്കി​യ ചി​ത്രം ഇ​തി​നോ​ട​കം രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ള​യി​ലും സ​ത്യ​ജി​ത് റേ ​ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ആ​ർ​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡി​ലും മി​ക​ച്ച ന​വാ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, വാ​ല​പ്പ​ൻ ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സ് നി​ർ​മി​ച്ച ‘സ്വാ​ലി​ഹ്’ മി​ക​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​സ​ക്തി​യു​ള്ള ചി​ത്ര​മാ​യും അ​തി​െൻറ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ സി​ദ്ധി​ക്ക് പ​റ​വൂ​ർ മി​ക​ച്ച സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ചു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ല​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മൂ​ന്ന് ഫീ​ച്ച​ർ ഫി​ലി​മു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ച്​ സി​നി​മ​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ഷാ​ജു വാ​ല​പ്പ​ൻ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നും സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​നും പു​റ​മെ കാ​മ​റ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ വേ​ഷ​വു​മി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. തൃ​ശ്ശൂ​ര്‍ ജി​ല്ല​യി​ലെ ചാ​ല​ക്കു​ടി​ക്ക്​ സ​മീ​പം ക​ല്ലേ​റ്റും​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്. ഭാ​ര്യ: ലി​ൻ​സി, മ​ക്ക​ൾ: നോ​യ​ൽ, ഡോ. ​നോ​വ, നേ​ഹ.

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Non-resident businessman Shaju Valappan wins Kerala Film Critics Award
