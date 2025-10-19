Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപ്രഫ. യാഗിക്ക് നൊബേൽ;...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 7:35 AM IST

    പ്രഫ. യാഗിക്ക് നൊബേൽ; കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിൽ ആഘോഷം

    text_fields
    bookmark_border
    Professor Yagi
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​ഫ​സ​ർ യാ​ഗി

    Listen to this Article

    റിയാദ്: 2025ലെ രസതന്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവായ സൗദി പ്രഫസർ ഉമർ ബിൻ മുനീസ് യാഗിയുടെ ചരിത്രനേട്ടം സൗദി കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രി എഞ്ചിനീയർ അബ്ദുല്ല അൽസവാഹയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടെക്നോളജി, ഇന്നൊവേഷൻ, സ്പേസ് സിസ്റ്റം പ്രതിനിധി സംഘവും കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിലെ സൗദി വിദ്യാർഥികളും ആഘോഷിച്ചു.

    ബെർക്ക്‌ലിയിലെ കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന ആഘോഷത്തിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു. പ്രഫ.യാഗിയെ മന്ത്രി അനുമോദിച്ചു. ഈ ചരിത്ര നേട്ടത്തിന് ഭരണകൂടത്തിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇത് സൗദി ജനതയുടെയും അറബികളുടെയും മുസ്‍ലിംകളുടെയും അഭിമാനമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    പ്രഫസർ യാഗിയുടെ രസതന്ത്ര ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ചും കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് സിറ്റി ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയും ബെർക്ക്‌ലിയിലെ കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയും തമ്മിലുള്ള ഗവേഷണ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചും അൽസവാഹ മനസ്സിലാക്കി. കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിലെ ബെർക്ക്‌ലി ലബോറട്ടറികളിൽ രസതന്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ച ചില ഗവേഷണങ്ങളെയും കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളെയും കുറിച്ച് മന്ത്രിക്ക് വിശദീകരിച്ചുകൊടുത്തു.

    പ്രഫസർ യാഗി തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയെയും ഗവേഷണ-നവീകരണ മേഖലയിലെ അനുഭവങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി. ശാസ്ത്രത്തിനും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും നൽകുന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെ പിന്തുണയാണ് സൗദിയുടെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെയും പുരോഗതിയുടെയും പ്രാഥമിക ചാലകശക്തിയെന്ന് പ്രഫ യാഗി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:University of Californianobel prizeaward ceremonySaudi Arabia News
    News Summary - Nobel prize to Prof. Yagi; Celebration at University of California
    Similar News
    Next Story
    X