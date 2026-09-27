Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    റിയാദിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ ഒരാഴ്​ച നേരിട്ട്​ ക്ലാസുകളില്ല, പകരം ഓൺലൈൻ പഠനം

    text_fields
    bookmark_border
    റിയാദിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ ഒരാഴ്​ച നേരിട്ട്​ ക്ലാസുകളില്ല, പകരം ഓൺലൈൻ പഠനം
    cancel

    റിയാദ്: റിയാദ് നഗരത്തിലെ മുഴുവൻ സ്‌കൂളുകളിലും നേരിട്ടുള്ള അധ്യയനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ അടിയന്തര ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. വരും ആഴ്ചയിലെ അധ്യയന പ്രക്രിയ ‘മദ്രസതീ’ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി പൂർണമായും ഓൺലൈനായിട്ടായിരിക്കും നടക്കുക.

    എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഭരണനിർവഹണ വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാർക്കും ഈ ഉത്തരവ് ബാധകമാണ്. സമയബന്ധിതമായ ഈ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സ്‌കൂളുകളുടെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താവിനിമയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ വഴി വിദ്യാർത്ഥികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും കൃത്യമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - No in-person classes for one week in Riyadh schools; online learning instead
    Next Story
    X