    നി​റ​വ് സാ​ഹി​ത്യ പു​ര​സ്‌​കാ​രം ടോ​ണി എം. ​ആ​ൻ​റ​ണി​ക്ക്

    നി​റ​വ് സാ​ഹി​ത്യ പു​ര​സ്‌​കാ​രം ടോ​ണി എം. ​ആ​ൻ​റ​ണി​ക്ക്
    ടോ​ണി എം. ​ആ​ൻ​റ​ണി

    ജു​ബൈ​ൽ: ര​വീ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ് ടാ​ഗോ​റി​​ന്റെ നാ​മ​ധേ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള ‘നി​റ​വ്’ സാ​ഹി​ത്യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജു​ബൈ​ലി​ൽ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ ടോ​ണി എം. ​ആ​ന്റ​ണി​ക്കാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം. ‘അ​വ​രെ​ന്തു ക​രു​തും’ എ​ന്ന ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​ക്കി​യ​ത്. ഈ ​കൃ​തി​ക്ക് 2024ലെ ​ആ​ർ. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ക​വി​താ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​വും 2025-ലെ ​ഡി. വി​ന​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ക​വി​ത പു​ര​സ്‌​കാ​ര​വും ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ടോ​ണി ജു​ബൈ​ലി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​വാ​സം ന​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​റ്​ പു​സ്‌​ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​റ​വ്​ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ, ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മ​ഗ്ര​സം​ഭാ​വ​ന​ക്ക്​ എം.​ആ​ർ. ഗോ​പ​കു​മാ​റി​നെ​യും മി​ക​ച്ച ന​വാ​ഗ​ത അ​ഭി​നേ​താ​വാ​യി റോ​ഷ​ൻ മാ​ത്യു​വി​നെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മാ​ർ​ച്ച് 29ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ആ​ന​ന്ദ ക​ലാ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

