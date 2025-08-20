Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ നി​ല​മ്പൂ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന ആ​ദ​രി​ച്ചു

    പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ നി​ല​മ്പൂ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന ആ​ദ​രി​ച്ചു
    റി​യാ​ദി​ലെ നി​ല​മ്പൂ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ദ​രി​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന് 

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന മ​ല​പ്പു​റം നി​ല​മ്പൂ​ർ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ നി​ല​മ്പൂ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മു​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​ക്ക​ളി​ൽ വി​വി​ധ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    പ​ത്ത്, പ്ല​സ് ടു ​ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും നീ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മി​ക​ച്ച റാ​ങ്ക് ല​ഭി​ച്ച പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ൻ​സൂ​ർ ബാ​ബു​വി​ന്റെ മ​ക​ൾ മ​ഹ​റി​ൻ മ​ൻ​സൂ​ർ, കോ​വി​ല​ക​ത്ത​മു​റി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ആ​കാ​ശ് എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്. നി​ല​മ്പൂ​ർ ച​ന്ത​ക്കു​ന്നി​ലെ നി​ർ​ധ​ന കു​ടും​ബാം​ഗ​മാ​യ ക്യാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക്കു​ള്ള ചി​കി​ത്സ ധ​ന​സാ​ഹ​യ​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൈ​മാ​റി. നി​ല​മ്പൂ​ർ യൂ​നി​യ​ൻ ഹോ​ട്ട​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് ആ​ർ​ദ്രം ഹെ​ൽ​ത്ത് മി​ഷ​ൻ ജി​ല്ലാ നോ​ഡ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​പ്ര​വീ​ണ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ പ​രു​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നി​ർ​ധ​ന രോ​ഗി​ക്കു​ള്ള ചി​കി​ത്സ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ പി.​വി റി​യാ​ദ് കൈ​മാ​റി. ആ​ന്റ​ണി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, ടി.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, നൗ​ഷാ​ദ് മൂ​ത്തേ​ട​ത്ത്, വ​ഹാ​ബ്, അ​ൻ​വ​ർ പാ​റ​മ്മ​ൽ, ആ​സാ​ദ് ക​രി​മ്പ​ന​ക്ക​ൽ, ഷ​ബീ​റ​ലി മാ​ടാ​ല, കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​യ്യാ​ർ​പൊ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. റ​ഷീ​ദ് മേ​ലേ​തി​ൽ, ഷം​സീ​ർ വ​രി​ക്കോ​ട​ൻ, ഷാ​ന​വാ​സ് പ​ട്ടി​ക്കാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഹി​ദാ​യ​ത്ത് ചു​ള്ളി​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ക്ക് മൈ​ത്രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Nilambur Pravasi Organization felicitates students who achieved high success in exams
