Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 10:02 AM IST

    സു​ലൈ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    സു​ലൈ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    ഫ​യാ​സ് അ​ലി (പ്ര​സി.), ആ​രി​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ (സെ​ക്ര.)

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​​ന്റേ​ഴ്സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സു​ലൈ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന് 2025-27 ലേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഫ​യാ​സ് അ​ലി (പ്ര​സി.), ആ​രി​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ (സെ​ക്ര.), അ​ക്ബ​ർ അ​ലി (ട്ര​ഷ.), ഷം​സീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ ക​ണ്ണോ​ല (വൈ. ​പ്ര​സി.), ഉ​ബൈ​ദ്, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ, അ​ബ്​​ദു​ല്ല (ജോ. ​സെ​ക്ര.) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    കേ​ന്ദ്ര കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യി ആ​രി​ഫ് ക​ക്കാ​ട്, അ​ക്ബ​ർ അ​ലി, ഉ​ബൈ​ദ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും വി​വി​ധ വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്​​മാ​ൻ, ഷം​സീ​ർ, ഉ​ബൈ​ദ് (ക്യു.​എ​ച്ച്.​എ​ൽ.​സി), അ​ബ്​​ദു​ല്ല, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ (ദ​അ​വ), സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, മു​ഹ്‌​യു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ബ്​​ദു​നാ​സ​ർ (നി​ച്ച് ഓ​ഫ് ട്രൂ​ത്ത്), ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ, റാ​ഷി​ദ്, ഉ​മ​ർ (പു​ണ്യം), ആ​രി​ഫ് ക​ക്കാ​ട്, ഷാ​ജി (ക്രി​യേ​റ്റി​വ് ഫോ​റം), നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ഖി​ഫ്, നാ​സി​ഹ് (യൂ​ത്ത് വി​ങ്) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഏ​രി​യ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​ഐ.​സി.​സി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​അ​ഫ​ർ പൊ​ന്നാ​നി, ക്വു.​എ​ച്ച്.​എ​ൽ.​സി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​നി​ബ് അ​ൽ ഹി​ക​മി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സുലൈ ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന് പുതിയ നേതൃത്വം
