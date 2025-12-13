Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 9:40 AM IST

    ഒ​രു​മ​യു​ടെ മ​ഹോ​ത്സ​വം; ദ​മ്മാം സ്​​പോ​ർ​ട്​ സി​റ്റി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​ന്നു

    ഒ​രു​മ​യു​ടെ മ​ഹോ​ത്സ​വം; ദ​മ്മാം സ്​​പോ​ർ​ട്​ സി​റ്റി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​ന്നു
    ദ​മ്മാം: ക​ട​ൽ ക​ട​ന്ന്​ കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ട്​ പി​ന്നി​ട്ട മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ന്തം ‘ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മം’ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ നെ​ഞ്ചേ​റ്റി​യ മ​നു​ഷ്യ​സ്​​നേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​പ്പെ​രു​മ​യു​ടെ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ന്​ ദ​മ്മാ​മി​ൽ ഒ​രു​ക്കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ 26ന് ​ദ​മ്മാം-​അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ ഹൈ​വേ​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്​​ത​മാ​യ സ്​​പോ​ർ​ട് സി​റ്റി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന സാം​സ്​​കാ​രി​കോ​ത്സ​വം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​വി​സ്​​മ​ര​ണീ​യ അ​നു​ഭൂ​തി​യു​ടെ ഒ​രു സു​ന്ദ​ര രാ​വ്​ സ​മ്മാ​നി​ക്കും. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​​ന്റെ പ്രി​യ ഗാ​യ​ക​ൻ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ സം​ഗീ​ത​സ​പ​ര്യ​യു​ടെ 42 വ​ർ​ഷ​​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷം കൂ​ടി​യാ​ണ്​ ദ​മ്മാ​മി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. ‘മ​ധു​മ​യ​മാ​യി പാ​ടാം’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ്​ 42 വ​ർ​ഷ​ത്തെ എം.​ജി​യു​ടെ സം​ഗീ​തോ​പാ​സ​ന​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​കം വേ​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം പാ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന സി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ വി​ൻ എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക്​ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്​ എ​ൻ​ട്രി​ക​ളാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. 42​ വ​ർ​ഷം മ​ല​യാ​ള മ​ന​സ്സു​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​സ്വാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ വേ​റി​ട്ട ത​ലം സ​മ്മാ​നി​ച്ച അ​പൂ​ർ​വ സു​ന്ദ​ര ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ എം.​ജി ദ​മ്മാ​മി​ലെ ക​ലാ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്കാ​യി ആ​ല​പി​ക്കും.

    കേ​വ​ല​മൊ​രു മെ​ഗാ ഷോ​ക്ക്​ ഉ​പ​രി, വി​ദ്വേ​ഷം വ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മ​നു​ഷ്യ​ന​ന്മ​യു​ടെ സ്​​നേ​ഹ വെ​ളി​ച്ചം കൊ​ളു​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷം കൂ​ടി​യാ​ണ്​ ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ്​ കേ​ര​ള. മ​നു​ഷ്യ​മ​ന​സ്സു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ​ണി​തു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന മ​തി​ലു​ക​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞ്​ സ​ർ​വ ഭേ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മ​പ്പു​റ​ത്ത്​ മ​നു​ഷ്യ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്​​പ​രം ഇ​ണ​ക്കി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന ​ഹാ​ർ​മ​ണി​യെ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്​ പ്ര​സ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​റി​നെ കൂ​ടാ​തെ നി​ല​പാ​ടു​റ​പ്പും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും കൊ​ണ്ട്​ വെ​ള്ളി​ത്തി​ര​ക്ക്​ പു​റ​ത്തും ഇ​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ അ​ഭി​ന​യ​പ്ര​തി​ഭ പാ​ർ​വ​തി തി​രു​വോ​ത്ത്, യു​വ​ന​ട​ൻ അ​ർ​ജു​ൻ അ​ശോ​ക​ൻ, ഗാ​യ​ക​രാ​യ നി​ത്യ മാ​മ്മ​ൻ, ശി​ഖ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, ലി​ബി​ൻ സ​ഖ​റി​യ, ഗോ​കു​ൽ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, നൃ​ത്ത വി​സ്​​മ​യം റം​സാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഹാ​സ്യ​ക​ലാ​കാ​ര​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ് റോ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും വേ​ദി​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കും.

    ഈ ​അ​തു​ല്യ​ക​ലാ​കാ​ര​ർ രാ​വി​​നെ ഈ​ണ​മ​ണി​യി​ച്ച്​ മ​ധു​രാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൂ​ക്ക​ൾ വി​രി​യി​ക്കു​​മ്പോ​ൾ സ്​​പോ​ർ​ട്​ സി​റ്റി​യി​ൽ ​​പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന ഓ​രോ നി​മി​ഷ​വും സ​മൃ​ദ്ധ​വും ആ​ന​ന്ദ​ക​ര​വു​മാ​കും. അ​ഭൗ​മ​വും അ​വാ​ച്യ​വു​മാ​യ മി​ടു​ക്കോ​ടെ പ്രേ​​ക്ഷ​ക​രെ കൈ​യ്യി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ​സ്​​ത അ​വ​താ​ര​ക​ൻ മി​ഥു​ൻ ര​മേ​ശ്​ വേ​ദി​യി​ൽ നി​റ​യു​മ്പോ​ൾ ആ​ദ്യാ​വ​സാ​നം ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ അ​നു​ഭൂ​തി​യു​ടെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മൊ​രു​ക്ക​പ്പെ​ടും.​ദ​മ്മാ​മി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി കാ​ൽ​പ​ന്തു​ക​ളി​യു​ടെ ആ​ര​വ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള സൗ​ദി സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഗ്രീ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് സ്​​റ്റേ​ഡി​യം ഒ​രു ക​ലാ മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന്​ വേ​ദി​യാ​കു​ന്നു എ​ന്ന​തും ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ്​ കേ​ര​ള​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    ഏ​റ്റ​വും ചെ​റി​യ തു​ക​യു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റ്​ ക​ര​സ്​​ഥ​മാ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ പോ​ലും വേ​ദി​യെ അ​ടു​ത്തെ​ന്ന​പോ​ലെ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ്​ ഗ്രീ​ൻ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ സി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ്​ കേ​ര​ള​യു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള തി​ര​ക്ക്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ്​ കേ​ര​ള​യു​ടെ ഒ​ന്നാം പ​തി​പ്പി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്​ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ ടി​ക്ക​റ്റ്​ കി​ട്ടാ​തെ മ​ട​ങ്ങി​പോ​കേ​ണ്ടി വ​ന്നി​രു​ന്നു.

