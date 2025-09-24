Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    24 Sept 2025 9:36 AM IST
    Updated On
    24 Sept 2025 9:36 AM IST

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം​ ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണം; –സൗ​ദി, ഫ്ര​ഞ്ച് സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന

    മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന് ‘ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ’ നി​മി​ഷം എ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വ​ന വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു
    ന്യൂ​യോ​ർ​ക് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം​ ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണം; –സൗ​ദി, ഫ്ര​ഞ്ച് സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന
    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി

    അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​നും ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ണും സ​ഹ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ‘ന്യൂ​യോ​ർ​ക് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം’ ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സൗ​ദി, ഫ്ര​ഞ്ച് സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്‌​ന​ത്തി​ന്റെ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തെ​യും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത​ത​ല അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. സ​മ്മേ​ള​നം മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ‘ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ’ നി​മി​ഷ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വ​ന വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു.

    യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ​യി​ൽ നി​ന്ന് 142 വോ​ട്ടു​ക​ളോ​ടെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ച്ച ‘ന്യൂ​യോ​ർ​ക് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം’ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഈ ​സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ച​താ​യും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തോ​ടു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ ശ​രി​വെ​ക്കു​ക​യും ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ക​ൾ​ക്കും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​റ്റാ​നാ​കാ​ത്ത പാ​ത രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ക​ര​യാ​ക്ര​മ​ണം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ, ബ​ന്ദി​ക​ളെ മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​ൽ, മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം സു​ഗ​മ​മാ​ക്ക​ൽ, ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സൈ​ന്യ​ത്തെ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ, ബെ​ൽ​ജി​യം, കാ​ന​ഡ, ല​ക്സം​ബ​ർ​ഗ്, മാ​ൾ​ട്ട, പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ, യു.​കെ, ഡെ​ൻ​മാ​ർ​ക്ക്, അ​ൻ​ഡോ​റ, മൊ​ണാ​ക്കോ, സാ​ൻ മ​റി​നോ, ഫ്രാ​ൻ​സ് എ​ന്നീ 13 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തി​നെ പ്ര​സ്താ​വ​ന സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളോ​ട് ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ക്ഷ​ണ​പ്ര​കാ​രം സു​ര​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച പ്ര​കാ​രം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്ഥി​ര​ത ദൗ​ത്യ​​ത്തെ വി​ന്യ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പി​ന്തു​ണ പ്ര​സ്താ​വ​ന സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​നെ​യും ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​നെ​യും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം, ‘ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രം, ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​ർ, ഒ​രു നി​യ​മം, ഒ​രു ആ​യു​ധം’ എ​ന്ന ന​യ​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യ​ൽ, ഹ​മാ​സി​ന്റെ ഭ​ര​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​തി​നെ നി​രാ​യു​ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും പ്ര​സ്താ​വ​ന ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ക്ര​മം നി​ര​സി​ച്ച​തും, സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം ആ​യു​ധ​ധാ​രി​ക​ളാ​യി​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ഹ്മൂ​ദ് അ​ബ്ബാ​സി​ന്റെ പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക​ളെ പ്ര​സ്താ​വ​ന പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളെ പ്ര​സ്താ​വ​ന സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    പ​ല​സ്തീ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ബ​ജ​റ്റി​നാ​യി അ​ടി​യ​ന്ത​ര ധ​ന​സ​ഹാ​യം സ​മാ​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘ഫ​ല​സ്തീ​നി​നെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഖ്യം’ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​യും സ​മ്മേ​ള​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തോ​ടു​ള്ള വ്യ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നും കു​ടി​യേ​റ്റ നി​ർ​മാ​ണ​വും ഭൂ​മി ക​ണ്ടു​കെ​ട്ട​ലും നി​ർ​ത്താ​നും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തോ​ട് പ്ര​സ്താ​വ​ന ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. ഏ​ത് ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ലും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഒ​രു ‘ചു​വ​പ്പ് രേ​ഖ’ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വ​ന ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി, അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യും നീ​തി​യു​ക്ത​വും ശാ​ശ്വ​ത​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് സ​മ്പൂ​ർ​ണ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഏ​ക മാ​ർ​ഗ​മെ​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​നം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​സി​യാ​ൻ, ഒ.​എ​സ്.​സി.​ഇ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് ഒ​രു പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ സ​മ്മേ​ള​നം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സി​റി​യ​ൻ-​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ, ല​ബ​നീ​സ്-​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പാ​ത​ക​ൾ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

