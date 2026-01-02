Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightയാം​ബു​വി​ലെ ഡാ​ക്ക​ർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 7:28 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 7:28 AM IST

    യാം​ബു​വി​ലെ ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി ന​ഗ​രി​യി​ൽ ക​ള​റാ​യി പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    യാം​ബു​വി​ലെ ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി ന​ഗ​രി​യി​ൽ ക​ള​റാ​യി പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    യാം​ബു​വി​ലെ ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി ന​ഗ​രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    യാം​ബു: ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്നി​ന് യാം​ബു ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ത്ത് നി​ന്ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഓ​ഫ്-​റോ​ഡ് മോ​ട്ടോ​ർ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് മ​ത്സ​ര​മാ​യ ‘ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി 2026’ന്​​ ​വേ​ണ്ടി ഒ​രു​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ന​ഗ​രി​യി​ൽ പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം കൊ​ണ്ടാ​ടി. 69 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 39 വ​നി​ത​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ 812 മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ട വി​വി​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വ​ലി​യൊ​രു സ​മൂ​ഹം ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഗാ​യ​ക​രും മ​റ്റും ഒ​രു​മി​ച്ചു കൂ​ടി പു​തു​വ​ർ​ഷ​പ്പി​റ​വി​യെ ക​ര​ഘോ​ഷം മു​ഴ​ക്കി​യും നൃ​ത്തം വെ​ച്ചും വ​ര​വേ​റ്റു. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഓ​ഫ്-​റോ​ഡ് മോ​ട്ടോ​ർ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് മ​ത്സ​ര​മാ​യ ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി യാം​ബു ഷ​റം ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ത്ത് നി​ന്നാ​ണ് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി സ്​​പോ​ർ​ട്‌​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഏ​ഴാ​മ​ത് റാ​ലി​ക്ക് വേ​ണ്ട എ​ല്ലാ ഒ​രു​ക്ക​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി വ​രു​ന്നു.

    7994 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് സാ​ഹ​സി​ക യാ​ത്ര​യാ​യ ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ൽ​ഉ​ല, ഹാ​ഇ​ൽ, റി​യാ​ദ്, വാ​ദി ദ​വാ​സി​ർ, ബി​ഷ, ഹ​നാ​ക്കി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​യ ശേ​ഷം ജ​നു​വ​രി 17-ന് ​യാം​ബു​വി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ് സ​മാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ളു​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത​മാ​യ പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ശ​ക്ത​മാ​യ പൊ​ലീ​സ് സു​ര​ക്ഷ​യും മ​റ്റു സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യ പ്ര​ദേ​ശം ഇ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു വ​ലി​യ ഉ​ത്സ​വ​ന​ഗ​രി​യെ​പോ​ലെ​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - New Year's Eve celebrations in Yambu's Dakar Rally City
    Similar News
    Next Story
    X