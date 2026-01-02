Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 9:17 AM IST

    കേ​ളി പു​തു​വ​ത്സ​ര ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    കേ​ളി പു​തു​വ​ത്സ​ര ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ 2026-ലെ ​പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​ത​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ 2026ലെ ​പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ബ​ദീ​അ​യി​ലെ മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കേ​ളി ബ​ദീ​അ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കി​ഷോ​ർ ഇ. ​നി​സാം ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. കെ.​ടി.​പി കൊ​ബ്ലാ​ൻ പൈ​പ്പ്, മി​ർ​സാ​ദ് ബി​ൽ​ഡി​ങ്​ മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ​സ് സ​പ്ലൈ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ല​ണ്ട​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    കൊ​ബ്ലാ​ൻ സെ​യി​ൽ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ സി​ദ്ദി​ഖ്​ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ ഹെ​ഡ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​മീം എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി മി​ർ​സാ​ദ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ മാ​നേ​ജ​ർ പ്ര​സാ​ദ് വ​ഞ്ചി​പ്പു​ര പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ​യും പ്ര​ധാ​ന വി​ശേ​ഷ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​ര​മാ​വ​ധി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​വും ക​ല​ണ്ട​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ കേ​ളി സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ക​ല​ണ്ട​റി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​എം. സാ​ദി​ഖ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​സ​ഫ് ഷാ​ജി, കു​ടും​ബ​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സീ​ബ കൂ​വോ​ട്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്രീ​ഷ സു​കേ​ഷ്, സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രാ​യ സി​ദ്ദി​ക്ക് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​മീം, പ്ര​സാ​ദ് വ​ഞ്ചി​പ്പു​ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

