Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 10:06 AM IST

    പു​തു​വ​ത്സ​ര ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    പു​തു​വ​ത്സ​ര ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ ദ​മ്മാം റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ ജം​ഷാ​ദ് അ​ലി ക​ണ്ണൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ ദ​മ്മാം റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ (2026) പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. അ​ബീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​െൻറ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ക​ല​ണ്ട​ർ ദ​മ്മാ​മി​ലെ റോ​സ് ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ജം​ഷാ​ദ് അ​ലി ക​ണ്ണൂ​രാ​ണ്​ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. അ​ബീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെൻറ​ർ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ അ​നീ​ഷി​നും മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ന​സ് റ​ഹീ​മി​നും ക​ല​ണ്ട​റി​െൻറ ആ​ദ്യ പ്ര​തി കൈ​മാ​റി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​മാ​ൽ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, ഉ​ബൈ​ദ് മ​ണാ​ട്ടി​ൽ, ഷ​ബീ​ർ ചാ​ത്ത​മം​ഗ​ലം, സ​മീ​യു​ല്ല തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:new yearCalendarreleaseSaudi Arabia
    News Summary - New Year's Calendar Release
