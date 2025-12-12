പുതുവത്സര കലണ്ടർ പ്രകാശനംtext_fields
ദമ്മാം: പ്രവാസി വെൽഫയർ ദമ്മാം റീജനൽ കമ്മിറ്റിയുടെ പുതുവർഷ കലണ്ടർ (2026) പ്രകാശനം ചെയ്തു. അബീർ മെഡിക്കൽ സെന്ററിെൻറ സഹകരണത്തോടെ തയാറാക്കിയ കലണ്ടർ ദമ്മാമിലെ റോസ് ഗാർഡൻ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ റീജനൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻറ് ജംഷാദ് അലി കണ്ണൂരാണ് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത്. അബീർ മെഡിക്കൽ സെൻറർ ഓപറേഷൻ മാനേജർ അനീഷിനും മാർക്കറ്റിങ് കോഓഡിനേറ്റർ അനസ് റഹീമിനും കലണ്ടറിെൻറ ആദ്യ പ്രതി കൈമാറി. ചടങ്ങിൽ പ്രവാസി വെൽഫയർ റീജനൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ജമാൽ പയ്യന്നൂർ, ഉബൈദ് മണാട്ടിൽ, ഷബീർ ചാത്തമംഗലം, സമീയുല്ല തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. റീജനൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും അംഗങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
