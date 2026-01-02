Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപു​തു​വ​ർ​ഷം, പു​തി​യ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 7:53 AM IST

    പു​തു​വ​ർ​ഷം, പു​തി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    പു​തു​വ​ർ​ഷം, പു​തി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ
    cancel
    Listen to this Article

    സം​ഭ​വ ബ​ഹു​ല​മാ​യ ഒ​രു വ​ർ​ഷം കൂ​ടി പ​ടി​യി​റ​ങ്ങു​ന്നു. പോ​യ വ​ർ​ഷം നാം ​ഒ​രു​പാ​ട് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ചു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക ബാ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ​പ്പി​​ന്റെ നി​ല​വി​ളി​യും സു​ഡാ​നി​ലെ നി​സ്സ​ഹാ​യ​രാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൈ​ന്യ​ത​യും ന​മ്മ​ൾ ക​ണ്ടു, കേ​ട്ടു, അ​നു​ഭ​വി​ച്ചു. സം​ഹാ​ര താ​ണ്ഡ​വം വി​ത​ച്ച കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റു​ക​ളും അ​ഗ്​​നി​പ​ർ​വ​ത സ്ഫോ​ട​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​ള​യ​വും ഒ​ക്കെ അ​തി ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​യി.

    പോ​യ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ഒ​ടു​ക്കം വ​രെ​യു​ള്ള നീ​ണ്ട കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഈ ​ലോ​ക​വും ന​മ്മ​ളും അ​ന​വ​ധി നി​ര​വ​ധി സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദൃ​ക്സാ​ക്ഷി​യാ​യി. അ​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​​ന്റെ സു​ഖ​വും ക​ണ്ണീ​രി​​ന്റെ ഉ​പ്പും ക​ല​ർ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​ക്ക് മേ​ൽ, മ​നു​ഷ്യ​​ന്റെ സ്വൈ​ര​ജീ​വി​ത​ത്തി​നു മേ​ൽ യു​ദ്ധ​ത്തി​​ന്റെ ഭീ​തി​യു​ടെ​യും ക​രി​നി​ഴ​ൽ വീ​ഴ്ത്തി​യ കാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു ക​ട​ന്നു​പോ​യ​ത്.

    റ​ഷ്യ, ഉ​ക്രെ​യി​ൻ യു​ദ്ധം, ഇ​ട​ക്ക് സം​ജാ​ത​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് സം​ഘ​ർ​ഷം എ​ന്നി​വ ഇ​ട​ക്കെ​ങ്കി​ലും ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യ ഭീ​തി​യു​ടെ വി​ത്ത്​ പാ​കി​യ​ത് ഭാ​ഗ്യം​കൊ​ണ്ട് ഒ​ഴി​വാ​യി​പ്പോ​യി.

    ആ​ഗോ​ള സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ കു​തി​പ്പും കി​ത​പ്പും ഒ​പ്പം സ്വ​ർ​ണം സ​ർ​വ​കാ​ല റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് വി​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​തും പോ​യ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ ആ​യി​രു​ന്നു.

    2025 വി​ട പ​റ​ഞ്ഞു പോ​കു​മ്പോ​ൾ ആ​ഗ​ത​മാ​കു​ന്ന പു​തു​വ​ർ​ഷം പു​തി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച് കൊ​ണ്ടാ​ണ് ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സ​ഫ​ല​മാ​കാ​തെ പോ​യ ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളും പു​ത്ത​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ പൂ​വ​ണി​യ​ട്ടെ എ​ന്ന് പ്ര​ത്യാ​ശി​ക്കു​ന്നു. ഒ​പ്പം ഏ​വ​ർ​ക്കും ഇ​വി​ടെ​യും നാ​ട്ടി​ലും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള പ്രി​യ സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ല്ലാ സ​ന്തോ​ഷ​വും സ​മാ​ധാ​ന​വും ഐ​ശ്വ​ര്യ​വും നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു പു​തു വ​ർ​ഷം ആ​ശം​സി​ച്ചു കൊ​ള്ളു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:new yeargulfnewsSaudi Arabia
    News Summary - New Year, New Hopes
    Similar News
    Next Story
    X