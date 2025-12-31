Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 31 Dec 2025 7:59 AM IST
    date_range 31 Dec 2025 7:59 AM IST

    പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​മാ​യി മാ​ർ​ക്ക്​ ആ​ൻ​ഡ്​ സേ​വി​ൽ ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ മെ​ഗ മി​ഡ്‌​നൈ​റ്റ് സെ​യി​ൽ

    പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​മാ​യി മാ​ർ​ക്ക്​ ആ​ൻ​ഡ്​ സേ​വി​ൽ ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ മെ​ഗ മി​ഡ്‌​നൈ​റ്റ് സെ​യി​ൽ
    റി​യാ​ദ്​: പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ മാ​ർ​ക്ക്​ ആ​ൻ​ഡ്​ സേ​വ്​ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ മെ​ഗ മി​ഡ്‌​നൈ​റ്റ് സെ​യി​ൽ വ​മ്പ​ൻ ഓ​ഫ​റു​ക​ളോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ 31-ാം തീ​യ​തി വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​റ്​ മ​ണി മു​ത​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച ഒ​രു മ​ണി വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഈ ​മെ​ഗ സെ​യി​ലി​ൽ, എ​ട്ട്​ മ​ണി​ക്കൂ​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ വി​ല​ക്കി​ഴി​വു​ക​ളും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കും.

    ഈ ​മെ​ഗ സെ​യി​ൽ റി​യാ​ദ്, അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ, അ​ൽ അ​ഹ്​​സ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​ൾ​പ്പ​ടെ സൗ​ദി​യി​ലെ എ​ല്ലാ മാ​ർ​ക്ക്​ ആ​ൻ​ഡ്​ സേ​വ്​ ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഗ്രോ​സ​റി, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ, ദൈ​നം​ദി​ന ആ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ്ര​മു​ഖ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ വി​ല​ക്കു​റ​വി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    പു​തു​വ​ത്സ​ര​ത്തെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ​യും ഉ​ത്സാ​ഹ​ത്തോ​ടെ​യും വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം എ​ത്താ​ൻ ഇ​ത് മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​ണ്.

    TAGS:new year celebrationSaudi Newsgulf news malayalamMidnight Sale
    News Summary - New Year Mega Midnight Sale at Mark & ​​Save to celebrate the New Year
