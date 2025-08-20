Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 8:29 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 8:29 AM IST

    ജ​ന​ന, മ​ര​ണ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ പു​തി​യ പ​തി​പ്പ് ന​ൽ​കിത്തുട​ങ്ങി

    ജ​ന​ന, മ​ര​ണ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ പു​തി​യ പ​തി​പ്പ് ന​ൽ​കിത്തുട​ങ്ങി
    റി​യാ​ദ്: ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള സി​വി​ൽ സ്റ്റാ​റ്റ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി ജ​ന​ന, മ​ര​ണ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ പു​തി​യ പ​തി​പ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. പു​തി​യ ജ​ന​ന, മ​ര​ണ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷ ഡാ​റ്റ​യും ക്വി​ക്ക് റെ​സ്‌​പോ​ൺ​സ് (ക്യു.​ആ​ർ) കോ​ഡും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പു​തി​യ പ​തി​പ്പി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും അ​ച്ച​ടി സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ബ്ഷീ​ർ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​റ​പ്പി​ക്കാ​നും പ്രി​ന്റെ​ടു​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സ്മാ​ർ​ട്ട് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ പു​തി​യ പ​തി​പ്പി​ന്റെ തു​ട​ക്കം.

