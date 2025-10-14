Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമ​ല​ർ​വാ​ടിക്ക്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 7:25 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 7:25 AM IST

    മ​ല​ർ​വാ​ടിക്ക് റാ​ക്ക​യി​ൽ പു​തി​യ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ല​ർ​വാ​ടിക്ക് റാ​ക്ക​യി​ൽ പു​തി​യ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    മ​ല​ർ​വാ​ടി റാ​ക്ക​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച പു​തി​യ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ല​ർ​വാ​ടി, സ്റ്റു​ഡ​ന്റ​സ് ഇ​ന്ത്യ എ​ന്നി​വ​ക്ക് റാ​ക്ക​യി​ൽ പു​തി​യ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. അ​ൽ​ഖു​ദ്യ​രി കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മ​ല​ർ​വാ​ടി, സ്റ്റു​ഡ​ന്റ​സ് ഇ​ന്ത്യ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, റി​സോ​ഴ്സ് പേ​ർ​സ​ൺ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ത​നി​മ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ പ്രി​സി​ഡ​ന്റ് എ​സ്.​ടി ഹി​ഷാം ലോ​ഞ്ചി​ങ് വി​ഡി​യോ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്തു ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    അ​ഷ്മ​ൽ ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ നി​ന്ന് അ​വ​താ​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് ഇ​ന്ത്യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ് ആ​മു​ഖം ന​ട​ത്തി. ത​നി​മ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം എ.​കെ അ​സീ​സ് കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു. ഹ​ബീ​ബ് മാ​ങ്കോ​ട് ര​ജ​ന​യും ജ​സീ​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ സം​ഗീ​ത​വും ന​ൽ​കി​യ മ​ല​ർ​വാ​ടി ലോ​ഞ്ചി​ങ് സോ​ങ് മ​ല​ർ​വാ​ടി കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    സാ​മൂ​ഹ്യ ന​ന്മ​യു​ള്ള സ്കി​റ്റ് സ്റ്റു​ഡ​ന്റ​സ് ഇ​ന്ത്യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം നേ​ർ​ന്നു കൊ​ണ്ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹി​ഷ്‌​രി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ന്നു. മ​ല​ർ​വാ​ടി അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ ഘ​ട​കം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പി.​ടി അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. റൈ​ജു അ​ൽ​മ​റാ​യി, സ​ഹ​ൽ, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ. ഷു​ഹൈ​ബ്, അ​ഫ്സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ വ​നി​ത പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റൂ​ഹി ബാ​നു, സ​ൽ​വ, ഫാ​ത്തി​മ, റ​ഹ്‌​സ അ​ന​സ്, ആ​ദി​ല, നി​സാ​ർ, ബ​ബി​ത എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മ​ല​ർ​വാ​ടി അം​ഗം ഇ​ബ്രാ​ഹിം കാ​ര​ണ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഖ​ലീ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsNew unitMalarwadigulf news malayalam
    News Summary - New units in Malarwadi rack
    Similar News
    Next Story
    X