    Saudi Arabia
    date_range 20 Dec 2025 5:57 PM IST
    date_range 20 Dec 2025 5:57 PM IST

    റിയാദ് മെട്രോയിൽ ജനുവരി ഒന്ന്​ മുതൽ പുതിയ ടിക്കറ്റുകൾ

    • എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും വാർഷിക ടിക്കറ്റ്​, വിദ്യാർഥികൾക്ക്​ സെമസ്​റ്റർ ടിക്കറ്റ്​
    • തുശ്ചമായ നിരക്കിൽ കൂടുതൽ കാലം സഞ്ചരിക്കാം
    റിയാദ് മെട്രോയിൽ ജനുവരി ഒന്ന്​ മുതൽ പുതിയ ടിക്കറ്റുകൾ
    റിയാദ്: റിയാദ് മെട്രോയിൽ ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ പുതിയ ടിക്കറ്റിങ് സൗകര്യം ആരംഭിക്കുന്നതായി റിയാദ് പൊതുഗതാഗത അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് സെമസ്​റ്റർ ടിക്കറ്റും മുഴുവൻ യാത്രക്കാർക്കും വാർഷിക ടിക്കറ്റും നൽകുന്നതാണ്​ പുതിയ ടിക്കറ്റിങ് സംവിധാനമെന്ന്​ അതോറിറ്റി വിശദീകരിച്ചു. നിശ്ചിത നിരക്കിൽ പരിധിയില്ലാത്ത യാത്ര അനുവദിക്കുന്നതാണ്​ ഈ ടിക്കറ്റുകൾ.

    യാത്രക്കാർക്ക്​ സമയവും പണവും ലാഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മികച്ച മാർഗമാണെന്നും അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി തലസ്ഥാന നഗരത്തിനുള്ളിൽ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും യാത്രയുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    സെമസ്​റ്റർ കാലയളവിൽ ഉടനീളം നിരക്കിളവോടെ മെട്രോയിൽ എല്ലായിപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതാണ്​ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള സെമസ്​റ്റർ ടിക്കറ്റ്​. വർഷം മുഴുവൻ നിരക്കിളവിൽ ഇഷ്​ടമുള്ള സമയങ്ങളിലെല്ലാം യാത്ര നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്നതാണ്​ ആന്വൽ ടിക്കറ്റ്​. ഇത്​ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും ലഭിക്കും.

