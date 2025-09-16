Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 6:53 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 6:53 AM IST

    റി​യാ​ദി​ൽ ബ​സി​ലും ട്രെ​യി​നി​ലും മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് പ​കു​തി നി​ര​ക്ക്

    റി​യാ​ദി​ൽ ബ​സി​ലും ട്രെ​യി​നി​ലും മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് പ​കു​തി നി​ര​ക്ക്
    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​തം മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ബ​സു​ക​ളി​ലും ട്രെ​യി​നു​ക​ളി​ലും 50 ശ​ത​മാ​നം യാ​ത്ര ഇ​ള​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 60 വ​യ​സ്സും അ​തി​നു മു​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള എ​ല്ലാ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും ഈ ​ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    യാ​ത്ര ഇ​ള​വ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ അ​വ​രു​ടെ ദേ​ശീ​യ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡോ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി കാ​ർ​ഡോ (ഇ​ഖാ​മ) സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ കാ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ യാ​ത്ര​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും റി​യാ​ദി​ന്റെ ഗ​താ​ഗ​ത ശൃം​ഖ​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഖ​ക​ര​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​ന​ട​പ​ടി സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും. അ​വ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള റി​യാ​ദ് പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്.

