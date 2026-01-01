Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    സൗദിയിൽ മധുരപാനീയങ്ങൾക്ക്​ പുതിയനികുതി പ്രാബല്യത്തിൽ

    സോഡയുടെ നികുതി ഒഴിവാക്കി
    സൗദിയിൽ മധുരപാനീയങ്ങൾക്ക്​ പുതിയനികുതി പ്രാബല്യത്തിൽ
    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ എക്സൈസ് നികുതി (സെലക്​ടീവ്​ ടാക്​സ്​) നയം തിരുത്തിയ സുപ്രധാന തീരുമാനം പ്രാബല്യത്തിൽ. പഞ്ചസാരയുടെ അളവിന്​ അനുസരിച്ച്​ മധുരപാനീയങ്ങൾക്ക്​ പ്രത്യേക നികുതി ചുമത്താനും ഗ്യാസ് നിറച്ച സോഡ പാനീയങ്ങളുടെ നികുതി പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാനും സകാത്, ടാക്സ് ആൻഡ് കസ്​റ്റംസ് അതോറിറ്റി (സറ്റ്​ക) എടുത്ത തീരുമാനമാണ്​ ജനുവരി ഒന്ന്​ മുതൽ നടപ്പായത്​.

    മധുരപാനീയങ്ങളുടെ നികുതി പഞ്ചസാരയുടെ അളവനുസരിച്ച് നാല് വിഭാഗങ്ങളായി പുനർനിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്​ തീരുമാനം. ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റായ ‘ഉമ്മുൽ ഖുറാ’യിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതിയ പട്ടിക പ്രകാരം, സോഡ പാനീയങ്ങളെ നികുതി പരിധിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി. എന്നാൽ പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ, എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് സ്മോക്കിങ്​ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവക്ക്​ നിലവിലുള്ള 100 ശതമാനം നികുതി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും.

    മധുരപാനീയങ്ങളിലെ പുതിയ നികുതി ഘടന:

    പാനീയങ്ങളിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് (ഓരോ 100 മില്ലി ലിറ്ററിലും) അടിസ്ഥാനമാക്കി നാല് സ്ലാബുകളായാണ് നികുതി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    1. പഞ്ചസാരയില്ലാത്തവ: കൃത്രിമ മധുരം മാത്രം അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങൾക്ക് നികുതിയില്ല.

    2. കുറഞ്ഞ അളവ്: 100 മില്ലി ലിറ്ററിൽ അഞ്ച്​ ഗ്രാമിൽ താഴെ പഞ്ചസാരയുള്ളവക്ക്​ നികുതിയില്ല.

    3. മിതമായ അളവ്: 100 മില്ലി ലിറ്ററിൽ അഞ്ച്​ മുതൽ 7.99 ഗ്രാം വരെ പഞ്ചസാരയുള്ളവക്ക്​ ലിറ്ററിന് 0.79 റിയാൽ നികുതി.

    4. കൂടുതൽ അളവ്: 100 മില്ലി ലിറ്ററിൽ എട്ട്​ ഗ്രാമോ അതിലധികമോ പഞ്ചസാരയുള്ളവക്ക്​ ലിറ്ററിന് 1.09 റിയാൽ നികുതി.

    ഉൽപാദകരോ ഇറക്കുമതിക്കാരോ നിശ്ചയിച്ച വിലയോ അതോറിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വിലയോ ഏതാണോ കൂടുതൽ, അതിന്മേലായിരിക്കും നികുതി ഈടാക്കുക. എല്ലാ ഉൽപന്നങ്ങളും വിപണിയിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പായി അതോറിറ്റിയിൽ രജിസ്​റ്റർ ചെയ്യുകയും പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുകയും വേണം.

    നികുതി വിവരങ്ങളിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്കെതിരെ പിഴയടക്കമുള്ള കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പൊതുജനാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പഞ്ചസാരയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ പരിഷ്കാരം. കുറഞ്ഞ മധുരമുള്ള പാനീയങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇത് ഉപഭോക്താക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

