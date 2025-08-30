Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 8:02 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 8:02 AM IST

    റി​യാ​ദ് ബ​സ് റൂ​ട്ട് 942ൽ ​പു​തി​യ സ്റ്റോ​പ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി

    riyad bus route
    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് മെ​ട്രോ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന റൂ​ട്ട് 942 ൽ ​പു​തി​യ ഒ​രു സ്റ്റോ​പ് കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി റി​യാ​ദ് പ​ബ്ലി​ക് ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് അ​റി​യി​ച്ചു. ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ വ​ലീ​ദ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ (04A, 04B) വ​ഴി​യു​ള്ള ബ​സ് റൂ​ട്ട് ന​മ്പ​ർ 13 നെ ​റി​യാ​ദ് മെ​ട്രോ​യു​ടെ റെ​ഡ്, പ​ർ​പ്​ൾ ലൈ​നി​ൽ അ​ൽ ഹം​റ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വ​ഴി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31 മു​ത​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങു​ക.

    പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഗ​താ​ഗ​ത ശൃം​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം സം​യോ​ജ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി, ജ​ല, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടി മു​ൻ​ഗ​ണ​ക്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ സ്റ്റോ​പ് സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ന​ഗ​ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ച​ല​നം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബ​സു​ക​ളും ട്രെ​യി​നു​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും. റി​യാ​ദ് മെ​ട്രോ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ആ​റു ലൈ​നു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 85 സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ള്ള​ത്. ആ​ധു​നി​ക എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റിം​ഗ് സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്‌​തി​രി​ക്കു​ന്ന റി​യാ​ദ് മെ​ട്രോ വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു മ​ൾ​ട്ടി ഉ​പ​യോ​ഗ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ്.

    TAGS:Gulf NewsRiyadhSaudi Arabia Newsbus route
    X