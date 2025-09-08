Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    8 Sept 2025 10:25 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 10:25 AM IST

    സം​ഗീ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ സൗ​ദി-​ഫ്ര​ഞ്ച് സ​ഹ​ക​ര​ണം

    saudi music commition
    പാ​രിസ് ഫി​ൽ​ഹാ​ർ​മോ​ണി​ക് ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര​യു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ക​രാ​റി​ൽ സൗ​ദി മ്യൂ​സി​ക് ക​മീ​ഷ​ൻ ഒ​പ്പു​വെച്ച​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: പാ​രീ​സ് ഫി​ൽ​ഹാ​ർ​മോ​ണി​ക് ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര​യു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ക​രാ​റി​ൽ സൗ​ദി മ്യൂ​സി​ക് ക​മീ​ഷ​ൻ ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു. സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി​യും മ്യൂ​സി​ക് ക​മീ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ അ​മീ​ർ ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട ക​രാ​ർ 2021 ൽ ​സൗ​ദി​യി​ലേ​യും ഫ്രാ​ൻ​സി​ലേ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ധാ​ര​ണ പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    ന​യ​ത്തി​ലും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​ലും വൈ​ദ​ഗ്ദ്യം കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ കൈ​മാ​റ്റം, സ​ഹ​നി​ർ​മാ​ണ, സം​ഗീ​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, പ്ര​തി​ഭാ പി​ന്തു​ണ, അ​ധ്യാ​പ​ക ശേ​ഷി വി​ക​സ​നം, സം​ഗീ​ത ശേ​ഖ​ര മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം, സം​ഗീ​ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണം രാ​ജ്യ​ത്തെ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക, വാ​ണി​ജ്യ സ്തം​ഭ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​വും എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തു​മാ​യ ഒ​രു സം​ഗീ​ത മേ​ഖ​ല കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് മ്യൂ​സി​ക് ക​മീ​ഷ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ പോ​ൾ പ​സി​ഫി​ക്കോ പ​റ​ഞ്ഞു.

