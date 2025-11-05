Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    5 Nov 2025 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 12:58 PM IST

    വി​ദേ​ശ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് പു​തി​യ നി​യ​മം; ‘ഓ​വ​ർ​സീ​സ് മൊ​ബി​ലി​റ്റി ബി​ൽ 2025’ പാ​സാ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി കേ​ന്ദ്രം

    • പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും ക്ഷേ​മ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ
    • ബി​ല്ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തു വ​രെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം
    ജി​ദ്ദ/​ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​വും കു​ടി​യേ​റ്റ​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നു കീ​ഴി​ൽ ‘ഓ​വ​ർ​സീ​സ് മൊ​ബി​ലി​റ്റി (ഫെ​സി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ) ബി​ൽ, 2025’ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ‘എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ആ​ക്ട് 1983’ന് ​പ​ക​ര​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ ബി​ൽ. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ വി​ദേ​ശ ജോ​ലി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ചി​ട്ട​യു​ള്ള​തു​മാ​യ കു​ടി​യേ​റ്റ​ത്തി​നാ​യി നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക, അ​വ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന ന​യ​ങ്ങ​ളും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും രൂ​പീ​ക​രി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ബി​ല്ലി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.


    വി​വി​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ന​യ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഏ​കോ​പ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഓ​വ​ർ​സീ​സ് മൊ​ബി​ലി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ബി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​ദേ​ശാ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ക്ഷേ​മ​ത്തി​നു​മാ​യി നി​യ​ന്ത്ര​ണ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും ബി​ൽ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. കു​ടി​യേ​റ്റം, മൊ​ബി​ലി​റ്റി എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഉ​ട​മ്പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​വും ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ലും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കും. തൊ​ഴി​ൽ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും വി​വി​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ഏ​കോ​പ​ന​ത്തെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഡേ​റ്റ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ന​യ​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ ഈ ​ബി​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും 1983ൽ ​നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന നി​ല​വി​ലെ കു​ടി​യേ​റ്റ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ മാ​റ്റി, ആ​ധു​നി​ക ലോ​ക​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ​മ​ഗ്ര നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ് ബി​ല്ലി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പു​തി​യ ബി​ൽ പാ​സാ​യാ​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ കു​ടി​യേ​റ്റ രീ​തി​ക​ൾ, ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ, പ​രി​ശീ​ല​നം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തും മൊ​ബി​ലി​റ്റി റി​സോ​ഴ്‌​സ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ത് വ​ലി​യ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും. പു​തി​യ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തും. ബി​ൽ ഒ​രു ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് ഓ​വ​ർ​സീ​സ് മൊ​ബി​ലി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​രാ​യി​രി​ക്കും നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ന​ട​ത്തി​പ്പ്, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​ക​ൽ, വി​ദേ​ശ​ത്തും സ്വ​ദേ​ശ​ത്തു​മു​ള്ള മൊ​ബി​ലി​റ്റി റി​സോ​ഴ്‌​സ് സെ​ന്റ​റു​ക​ളു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ത​ല​ത്തി​ൽ റീ​ജി​യ​ന​ൽ ഓ​വ​ർ​സീ​സ് മൊ​ബി​ലി​റ്റി ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രും ഉ​ണ്ടാ​കും. അ​ന​ധി​കൃ​ത റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ വ​ഴി​യു​ള്ള ചൂ​ഷ​ണം ത​ട​യാ​ൻ ബി​ല്ലി​ൽ ക​ർ​ശ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​ണ്ട്. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന ഓ​വ​ർ​സീ​സ് പ്ലേ​സ്‌​മെ​ന്റ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കും. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്താ​ൻ ബി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ഒ​രു പ​രി​ധി വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    കു​ടി​യേ​റ്റ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഡേ​റ്റ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നും ന​യ​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര വി​വ​ര സം​വി​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടും. കു​ടി​യേ​റ്റ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ന​യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും എ​ന്നൊ​ക്കെ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ. പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ ക്ഷേ​മം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ബി​ല്ലി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​ണ്ട്. 182 ദി​വ​സ​മോ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലോ വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജോ​ലി​ചെ​യ്ത് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ ‘തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ’ എ​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്.

    പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും ക്ഷേ​മ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ബി​ല്ലി​ന്റെ ക​ര​ട് രൂ​പം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ. us1.epw@mea.gov.in, consultant4.epw@mea.gov.in, so2oia1@mea.gov.in എ​ന്നീ ഇ​മെ​യി​ലു​ക​ളി​ലാ​ണ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. 2025 ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​ത് ആ​ണ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി.

    പൊ​തു​ജ​നാ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച ശേ​ഷം ബി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും നി​യ​മ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. 'ഓ​വ​ർ​സീ​സ് മൊ​ബി​ലി​റ്റി ബി​ൽ 2025' ന്റെ ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ കോ​പ്പി ല​ഭി​ക്കാ​ൻ https://www.mea.gov.in/overseasmobilitybill2025.htm സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്ക​ണം.

