    Posted On
    date_range 26 Feb 2026 6:42 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Feb 2026 6:42 PM IST

    ഇതര ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് സൗദിയിൽ തുടരാൻ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ: 90 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ അനുമതിയില്ല

    റിയാദ്: ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജി.സി.സി) രാജ്യങ്ങളിൽ രജിസ്​റ്റർ ചെയ്ത വാഹനങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ തുടരുന്നതിന് പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മന്ത്രിസഭ ഉത്തരവിറക്കി. രാജ്യത്ത് ദീർഘകാലം രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും നിയമലംഘനങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ നടപടി.

    പുതിയ നിയമപ്രകാരം, ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിൽ രജിസ്​റ്റർ ചെയ്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ (365 ദിവസം) പരമാവധി 90 ദിവസം മാത്രമേ സൗദിയിൽ തുടരാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. ഇത് തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പല തവണകളായോ ഉള്ള കാലയളവോ ആകാം. വാഹനങ്ങൾ സൗദി അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്ന ദിവസം മുതലാണ് ഈ കാലാവധി കണക്കാക്കുക.

    സൗദി പൗരന്മാരുടെയോ താമസക്കാരുടെയോ (ഇഖാമ ഉള്ളവർ) ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതോ, അവർക്ക് ഓടിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളതോ ആയ വാഹനങ്ങൾക്കാണ് ഈ നിയമം ബാധകം. എന്നാൽ ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിലെ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത വാഹനങ്ങളെ (റെൻറ്​ എ കാർ) ഈ നിബന്ധനയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    കാലാവധി നീട്ടാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ട 90 ദിവസത്തെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി വാഹന ഉടമക്കോ ഡ്രൈവർക്കോ സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ കാലാവധി നീട്ടുന്നതിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. മന്ത്രാലയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾക്കും മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും ഈ അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുക. സക്കാത്ത്, ടാക്സ് ആൻഡ് കസ്​റ്റംസ് അതോറിറ്റി (സാറ്റ്​ക) വാഹനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറും. വാഹന ഉടമകൾ അതിർത്തിയിലെ കസ്​റ്റംസ് പോയിൻറുകളിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ രജിസ്​റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

    നിശ്ചിത കാലാവധി കഴിഞ്ഞും വാഹനം രാജ്യത്ത് നിലനിർത്തുന്നത് ട്രാഫിക് നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 68 (ഖണ്ഡിക അഞ്ച്​) പ്രകാരം നിയമലംഘനമായി കണക്കാക്കും. ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ കർശനമായ പിഴ ശിക്ഷകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള കൂടുതൽ നിർദേശങ്ങൾ സക്കാത്ത്, ടാക്സ് ആൻഡ് കസ്​റ്റംസ് അതോറിറ്റി ഗവർണർ ഉടൻ പുറപ്പെടുവിക്കും.

