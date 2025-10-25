Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    25 Oct 2025 10:38 PM IST
    25 Oct 2025 10:38 PM IST

    സൗദിയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ ക്ഷമത, സാംക്രമികേതര രോഗപരിശോധനക്ക് പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ

    2026 ജനുവരിയിൽ നടപ്പാകും. ​പൊതു, സ്വകാര്യ, ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എല്ലാ ജോലിക്കാർക്കും ബാധകം
    സൗദിയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ ക്ഷമത, സാംക്രമികേതര രോഗപരിശോധനക്ക് പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ
    റിയാദ്: സൗദിയിൽ തൊഴിൽ ക്ഷമത, സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങൾ എന്നിവക്കുള്ള (എൻ.സി.ഡി) പരിശോധന ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം ഒരുങ്ങുന്നു. 2026 ജനുവരിയിൽ (ശഅ്ബാൻ ആദ്യത്തിൽ) വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പാക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര രീതികൾക്കും അനുസൃതമായി ജീവനക്കാരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ആരോഗ്യ-മാനസിക ക്ഷമത വിലയിരുത്തുന്നതിനും അവരുടെ ജോലി ചുമതലകൾ കാര്യക്ഷമമായും സുരക്ഷിതമായും നിർവഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു ചട്ടക്കൂട് നൽകുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.

    ജോലി സംബന്ധമായ പരിക്കുകൾ, അപകടങ്ങൾ, തൊഴിൽ രോഗങ്ങൾ എന്നിവ കുറക്കുക, തൊഴിലാളികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും സുരക്ഷിതമായും കാര്യക്ഷമമായും അവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, തൊഴിൽ പൂർവ മെഡിക്കൽ പരിശോധനാ ഫോമുകൾ, ആനുകാലിക പരിശോധനകൾ, ഓരോ തൊഴിലിനും അനുയോജ്യമായ അസാധാരണമായ പരീക്ഷകൾ എന്നിവ ഏകീകരിക്കുക, എല്ലാ തൊഴിലാളികളുടെയും ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ഡാറ്റാബേസുകൾ നൽകുക, തൊഴിൽ സുരക്ഷ, ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രാദേശിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകൾ എന്നിവ പാലിക്കുന്നത് മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവയും ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.

    പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും കരാർ ബന്ധത്തിന്റെ തരമോ ജോലിയുടെ സ്വഭാവമോ പരിഗണിക്കാതെ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമാണ്. സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ, താൽക്കാലിക അല്ലെങ്കിൽ സീസണൽ കരാറിലുള്ള തൊഴിലാളികൾ, ട്രെയിനികൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, റിമോട്ട് സംവിധാനത്തിലൂടെയുള്ള ജോലിക്കാർ എന്നിവർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സൗദിയിലെ എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്.

    വിദേശത്തുള്ള നയതന്ത്ര, കോൺസുലാർ ദൗത്യങ്ങളിലും സൗദിയിലെ ഔദ്യോഗിക ഓഫീസുകളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിയമന നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവനക്കാരും തൊഴിലാളികളും മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയിൽ വിജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനു ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് വളരെക്കാലം വിട്ടുനിന്നതിനു ശേഷമോ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്കും ഇത് ബാധകമാണ്.

    ദീർഘിച്ച അസുഖ അവധിക്ക് ശേഷമോ, ഒരു തസ്തികയിലേക്കോ/സ്ഥാനത്തേക്കോ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുമ്പോഴോ നിയമനം ലഭിക്കുമ്പോഴോ, ജോലിക്ക് തൊഴിലാളിയുടെ ശാരീരിക ക്ഷമത പരിശോധിക്കേണ്ട തൊഴിൽപരമായ പരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം ഉണ്ടായാലോ, ആവർത്തിച്ചുള്ള ഹാജരാകാതിരിക്കൽ, മോശം പ്രകടനം, ആവർത്തിച്ചുള്ള അപകടങ്ങൾ, പ്രൊഫഷണൽ പിശകുകൾ, ഉൽപ്പാദനക്ഷമത കുറയൽ, അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറ്റത്തിലെ മാറ്റം എന്നിവ കാരണം ജീവനക്കാരന്റെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് നേരിട്ടുള്ള സൂപ്പർവൈസറുടെ പരാതിയോ നിരീക്ഷണമോ ഉണ്ടെങ്കിലോ, മയക്കുമരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലോ, ജീവനക്കാരന്റെ ശാരീരിക ക്ഷമത പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നോ അധികാരികളിൽ നിന്നോ ഒരു ഔദ്യോഗിക അവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലോ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധന ബാധകമാണ്. തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷത്തെ ആശ്രയിച്ച്, ആവശ്യമുള്ള മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ ജീവനക്കാർക്കും ആരോഗ്യ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധന ബാധകമാണ്.

    പുതിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ലംഘനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഏതൊരു ജീവനക്കാരനും തൊഴിലാളിക്കും അധികാരികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാമെന്ന് ചട്ടങ്ങളിലുണ്ട്.സർക്കാർ ഏജൻസികളുമായും സ്ഥാപനങ്ങളുമായും സഹകരിച്ചും തൊഴിലുടമയുടെയും തൊഴിലാളിയുടെയും പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിയാലോചിച്ചും തൊഴിൽ ക്ഷമതയ്‌ക്കുള്ള മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾക്കായുള്ള മികച്ച പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും രീതികൾക്കും അനുസൃതമായും അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ സംഘടനയുടെയും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെയും പ്രസക്തമായ ആവശ്യകതകൾക്കനുസൃതമായും ആണ് ചട്ടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

    സൗദി തൊഴിൽ വിപണിയിലെ എല്ലാ തൊഴിലുകൾക്കും തൊഴിൽ ക്ഷമതയ്‌ക്കുള്ള മെഡിക്കൽ പരിശോധനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങൾ ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വ്യക്തികളുടെ ആരോഗ്യം നിരീക്ഷിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുക, തൊഴിൽ അപകടങ്ങളും തൊഴിൽ രോഗങ്ങളും കുറയ്ക്കുന്നതിനും രാജ്യത്ത് തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന പ്രീ-എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് പരിശോധനകൾ, തൊഴിലാളികളുടെ ആനുകാലിക ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ എന്നിവയിലൂടെ തൊഴിൽ ആരോഗ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുമാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുക.

