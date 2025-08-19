Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    ഭൗ​മ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും പ​ഠ​ന​ത്തി​നും പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ജീ​വി​ക​ളു​ടെ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും
    ഭൗ​മ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും പ​ഠ​ന​ത്തി​നും പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു
    സൗ​ദി​യി​ൽ ഭൗ​മ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും പ​ഠ​ന​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഗ​വേ​ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    യാം​ബു: സൗ​ദി​യി​ൽ ഭൗ​മ ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും അ​വ​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​നും പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ വൈ​ൽ​ഡ്‌​ലൈ​ഫി​ന്റെ (എ​ൻ.​സി.​ഡ​ബ്ള്യു) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി​യി​ലെ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​മ​ഗ്ര ഗ​വേ​ഷ​ണ സം​രം​ഭ​മാ​യ 'ഡെ​ക്കേ​ഡ് ലാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ്പെ​ഡി​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ടെ​റ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഇ​ക്കോ​സി​സ്റ്റം എ​ക്സ്പ്ലോ​റേ​ഷ​ൻ' ആ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്ത് വം​ശ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന ജീ​വി​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും അ​വ​യു​ടെ ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് വേ​ണ്ട മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​ത് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മു​ഖ്യ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ദേ​ശീ​യ ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​നും പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി​വെ​ക്കും. ദേ​ശീ​യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ, റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വു​ക​ൾ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ​രെ സ​ഹ​ക​രി​പ്പി​ച്ച് കൊ​ണ്ടാ​ണ് എ​ല്ലാ ഭൗ​മ ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലും വി​പു​ല​മാ​യ ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ർ​വേ​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    സൗ​ദി ഗ്രീ​ൻ ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റി​വ്, വി​ഷ​ൻ 2030 എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും ജീ​വി​ക​ളു​ടെ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു ആ​ണി​ക്ക​ല്ലാ​ണ് ഈ ​പ​ര്യ​വേ​ഷ​ണ​മെ​ന്ന് എ​ൻ.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖു​ർ​ബാ​ൻ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് 65 ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും 12,000 ത്തി​ല​ധി​കം ഇ​നം കാ​ട്ടു​ചെ​ടി​ക​ളും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ള്ള​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ക​ര, സ​മു​ദ്ര ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​ടെ ഒ​രു സ​വി​ശേ​ഷ ഡാ​റ്റാ​ബേ​സ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​ത് ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ​ക്കും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ഒ​രു റ​ഫ​റ​ൻ​സു​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ര്യ​വേ​ഷ​ണം വ​ഴി ഒ​രു കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ദേ​ശീ​യ ഡാ​റ്റാ​ബേ​സ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും അ​വ​യി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ എ​ല്ലാ ജീ​വി​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ട്ടി​ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മാ​പ്പു​ക​ൾ നി​ർ​മ്മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. 2022 ലെ ​ചെ​ങ്ക​ട​ൽ പ​ര്യ​വേ​ഷ​ണം, അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ലെ പ​ര്യ​വേ​ഷ​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പോ​ലു​ള്ള എ​ൻ‌.​സി‌.​ഡ​ബ്ല്യു​വി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മു​ദ്ര ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ നേ​ര​ത്തേ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി കൂ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ അ​റേ​ബ്യ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സ​മ​ഗ്ര​വും സം​യോ​ജി​ത​വു​മാ​യ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ ഡാ​റ്റാ​ബേ​സു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി​രി​ക്കും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​കു​ക. സു​സ്ഥി​ര പ​രി​സ്ഥി​തി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ​ക്കും ന​യ​രൂ​പ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഇ​ത് ഒ​രു നി​ർ​ണാ​യ​ക ഉ​റ​വി​ട​മാ​യി വ​ർ​ത്തി​ക്കും. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​സ്ഥി​തി, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തെ ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യി സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ക​യും അ​തു​വ​ഴി ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

