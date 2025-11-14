Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 9:34 AM IST

    ദേ​ശീ​യ റി​സ​ർ​വ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പു​തി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ

    • റാ​സ് ഹ​തി​ബ, ബ്ലൂ ​ഹോ​ൾ​സ് സ​മു​ദ്ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ
    • ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ല​ക്ഷ്യം
    ദേ​ശീ​യ റി​സ​ർ​വ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പു​തി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ
    സൗ​ദി​യി​ൽ പു​തി​യ​താ​യി ദേ​ശീ​യ റി​സ​ർ​വു​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ

    യാം​ബു: സൗ​ദി​യി​ൽ അ​പൂ​ർ​വ സ​മു​ദ്ര ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ൽ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ച് ര​ണ്ട് പു​തി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ദേ​ശീ​യ റി​സ​ർ​വു​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ജി​ദ്ദ​യു​ടെ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റാ​യി സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന റാ​സ് ഹ​തി​ബ പ്ര​ദേ​ശ​വും ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ത്തെ ‘ബ്ലൂ ​ഹോ​ൾ​സ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ല​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മു​ദ്ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് പു​തി​യ​താ​യി ദേ​ശീ​യ റി​സ​ർ​വു​ക​ളു​ടെ ഗ​ണ​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ കൗ​ൺ​സി​ലാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് സൗ​ദി പ്ര​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ‘വി​ഷ​ൻ 2030’ പ്ര​കാ​രം ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ തീ​രു​മാ​നം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ട് റി​സ​ർ​വു​ക​ളു​ടെ​യും സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ടൂ​റി​സം മൂ​ല്യ​വും സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ ജൈ​വ, പ്ര​കൃ​തി, സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്ന് നാ​ഷ​ന​ൽ സെൻറ​ർ ഫോ​ർ വൈ​ൽ​ഡ്‌ ലൈ​ഫ് സി.​ഇ.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖു​ർ​ബാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. റാ​സ് ഹ​തി​ബ പ്ര​ദേ​ശം 5,715 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള​താ​ണ്.

    വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ, വി​ശാ​ല​മാ​യ ക​ണ്ട​ൽ​ക്കാ​ടു​ക​ൾ, ക​ട​ൽ​പ്പു​ല്ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വേ​റി​ട്ടു നി​ർ​ത്തു​ന്നു. പ​ച്ച ആ​മ​ക​ൾ, തി​മിം​ഗ​ല​ങ്ങ​ൾ, ഡോ​ൾ​ഫി​നു​ക​ൾ, സ്രാ​വു​ക​ൾ, വി​വി​ധ​യി​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ക​ട​ൽ സ​സ്ത​നി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണി​വി​ടം. ബ്ലൂ ​ഹോ​ൾ​സ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​വി​ധ ത​രം ക​ട​ലാ​മ​ക​ൾ, അ​പൂ​ർ​വ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ​യി​നം സ​സ്ത​നി​ക​ൾ, അ​ക​ശേ​രു​ക്ക​ൾ, പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​മു​ദ്ര​ജീ​വി​ക​ളാ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ണ്.

    തെ​ക്ക​ൻ ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ത്ത് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള 20ലേ​റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് 2022ൽ ​ത​ന്നെ പ്ര​ദേ​ശം അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​ത്യേ​കം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ര​ണ്ട് സം​ര​ക്ഷി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്ത​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ 16.1 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി മൊ​ത്തം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നേ​ര​ത്തേ ഇ​ത് 6.5 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. 2030 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും 30 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്ന ദേ​ശീ​യ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​യും നാ​ഷ​ന​ൽ സെൻറ​ർ ഫോ​ർ വൈ​ൽ​ഡ്‌​ലൈ​ഫ് അ​തോ​റി​റ്റി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

