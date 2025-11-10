Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    10 Nov 2025 9:39 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 9:39 AM IST

    പി.​വി അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് എം.​പി​യു​മാ​യി നി​യോ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    പി.​വി അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് എം.​പി​യു​മാ​യി നി​യോ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി​യ പി.​വി അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് എം.​പി​യു​മാ​യി

    നി​യോ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: ഹൃ​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി​യ പി.​വി അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് എം.​പി​യു​മാ​യി നി​യോ ജി​ദ്ദ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. നി​യോ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബൈ​ർ വ​ട്ടോ​ളി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​വ​ശ്യം, സീ​സ​ൺ കാ​ല​ത്ത് വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കു​ക​ളു​ടെ അ​മി​ത വ​ർ​ധ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര, സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എം.​പി​യോ​ടു ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ന​ന്മ​ക്കാ​യി ത​നി​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്ന എ​ല്ലാ പി​ന്തു​ണ​യും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് എം.​പി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സ​മൂ​ഹി​ക ഉ​യ​ർ​ച്ച​ക്കും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​യോ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ എം.​പി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഭാ​വി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​വ​ത​ര​ണ​വും ഈ ​അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ന​സ് നി​ല​മ്പൂ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജ​ലീ​ൽ മൂ​ത്തേ​ടം, മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഇ​ണ്ണി, മു​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ സൈ​ഫു വാ​ഴ​യി​ൽ, നി​സ്നു ഹു​സ്സൈ​ൻ ചു​ള്ളി​യോ​ട്, ഫ​സ​ലു മു​ത്തേ​ടം, സ​ൽ​മാ​ൻ വ​ഴി​ക്ക​ട​വ്, റാ​ഫി വ​ഴി​ക്ക​ട​വ്, ജം​ഷി മു​ത്തേ​ടം എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    X