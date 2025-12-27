Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 8:00 AM IST

    യൂ​​ത്ത് ഇ​​ന്ത്യ വെ​സ്​​റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സി​ന് പു​​തി​​യ ഭാ​​ര​​വാ​​ഹി​ക​​ൾ

    യൂ​​ത്ത് ഇ​​ന്ത്യ വെ​സ്​​റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സി​ന് പു​​തി​​യ ഭാ​​ര​​വാ​​ഹി​ക​​ൾ
    എ. ​അ​ബ്​​ദു​ല്ല (പ്ര​സി.), ഹ​ഫീ​ദ് മി​സ്ഖ​ഹ് (ജ​ന. സെ​ക്ര.), മു​ഷീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ട്ര​ഷ.)

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: യൂ​​ത്ത് ഇ​​ന്ത്യ വെ​സ്​​റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് പു​​തി​​യ ഭാ​​ര​​വാ​​ഹി​​ക​​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ കോ​ള​ജ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് പ്രൊ​വി​ൻ​സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യെ​യും തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടിവ് ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ. ​അ​ബ്​​ദു​ല്ല (പ്ര​സി.), ഹ​ഫീ​ദ് മി​സ്ഖ​ഹ് (ജ​ന. സെ​ക്ര.), മു​ഷീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ട്ര​ഷ.) എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യും പ്രൊ​വി​ൻ​സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി മു​ഹ്സി​ൻ ഗ​ഫൂ​ർ, അ​സ്​​ല​ഹ് ക​ക്കോ​ടി, ഇ​ർ​ഫാ​ൻ സ​നാ​ഉ​ല്ലാ​ഹ്, ത​ൻ​വീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ല്ല, സാ​ബി​ത് എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. 2027 ഡി​സം​ബ​ർ വ​രെ​യാ​ണ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി.യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി എ. ​ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ, ഉ​മ​ർ ഫാ​റൂ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

