Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightതിരുവനന്തപുരം പ്രവാസി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 5:01 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 5:22 PM IST

    തിരുവനന്തപുരം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ജിദ്ദ കൂട്ടായ്മക്ക് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    തിരുവനന്തപുരം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ജിദ്ദ കൂട്ടായ്മക്ക് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ
    cancel
    camera_alt

    മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ബാലരാമപുരം (പ്രസിഡന്റ്), സക്കീർ ഹുസൈൻ (ജനറൽ സെക്രട്ടറി), നൗഷാദ് ആറ്റിങ്ങൽ (ട്രഷറർ), നാസിമുദ്ദീൻ മണനാക്ക് (ചെയർമാൻ)

    Listen to this Article

    ജിദ്ദ: തിരുവനന്തപുരം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ജിദ്ദ (ടി.പി.എ) കൂട്ടായ്മക്ക് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സുലൈമാനിയയിലെ രഹാൻ വില്ലയിൽ കൂടിയ എക്സികൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റിയോഗത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. മുൻ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ യോഗം മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചു. സിറാജ് വടശ്ശേരിക്കോണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകൾ നിയന്ത്രിച്ചു. 2026 ജനുവരി രണ്ടാം തീയതി കൂട്ടായ്മയുടെ ജനറൽ ബോഡിയും ഫെബ്രുവരി 20 ന് ഇഫ്താർ സംഗമം നടത്താനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

    പുതിയ ഭാരവാഹികൾ: മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ബാലരാമപുരം (പ്രസിഡന്റ്), സക്കീർ ഹുസൈൻ (ജനറൽ സെക്രട്ടറി),നൗഷാദ് ആറ്റിങ്ങൽ (ട്രഷറർ), നാസിമുദ്ദീൻ മണനാക്ക് (ചെയർമാൻ), മുഹമ്മദ് അസ്‌ലം, വിശാൽ, കെ. മനോജ് (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്), തസ്‌നി നുജൂ, അസീം, ബൈജു സുലൈമാൻ (സെക്രട്ടറി), അൻഷാദ് (ജോയിന്റ് ട്രഷറർ), അൻവർ കല്ലമ്പലം (കൺവീനർ - ജീവകാരുണ്യം), വിവേക് (കല ആൻഡ് സാംസ്കാരികം), സജീവ് കവലയുർ (ലോജിസ്റ്റിക്), സുനിൽ കല്ലമ്പലം (മീഡിയ), ഷാനുമോൻ കരമന (കായികം).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsJeddahThiruvananthapuram Pravasi associationThiruvananthapuram
    News Summary - New office bearers for Thiruvananthapuram Pravasi Association Jeddah chapter
    Similar News
    Next Story
    X