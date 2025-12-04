Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    4 Dec 2025 7:55 AM IST
    Updated On
    4 Dec 2025 7:55 AM IST

    ത​ളി​ക്കു​ളം മ​ഹ​ല്ല് സൗ​ദി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​തി​യാ​പ​റ​മ്പ​ത്ത് (പ്ര​സി.), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​മീ​ർ ദ​മ്മാം (സെ​ക്ര.), ആ​മി​ർ നാ​സ​ർ റി​യാ​ദ് (ട്ര​ഷ.)

    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: ത​ളി​ക്കു​ളം മ​ഹ​ല്ല് സൗ​ദി കൂ​ട്ടാ​യ്മ 2025-27 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​ത്താ​ർ ഹാ​ജി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ഡ്വ. ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ (ദ​മ്മാം), പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ആ​രി​ഫ് (റി​യാ​ദ്), എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​കാ​ല​ത്തി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​രി​ഫ് റി​യാ​ദ് സം​സാ​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ 2025-27 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ല​ത്തെ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു. അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ മ​ക്ക, അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ ദ​മ്മാം (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​തി​യാ​പ​റ​മ്പ​ത്ത് റി​യാ​ദ് (പ്ര​സി.), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​മീ​ർ ദ​മ്മാം (സെ​ക്ര.), ആ​മി​ർ നാ​സ​ർ റി​യാ​ദ് (ട്ര​ഷ.), അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ സം​ഷാ​ദ് ജി​ദ്ദ, സ​ഗീ​ർ ഖ​ത്വീ​ഫ് (വൈ. ​പ്ര​സി.), മു​ബാ​റ​ക്ക് റി​യാ​ദ്, അ​ബ്​​ദു​ൽ ബ​ഷീ​ർ മൂ​സ ജി​ദ്ദ (ജോ. ​സെ​ക്ര.), മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ഖ​ഫ്ജി (മീ​ഡി​യ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​രി​ഫ് റി​യാ​ദ്, കെ.​എ. സു​ധീ​ർ റി​യാ​ദ്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​ലി പാ​ടൂ​രാ​ൻ അ​റാ​ർ, ഷ​ജീ​ർ ക​ല്ലി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ ഖോ​ബാ​ർ, ഹ​സ്സ​ൻ ദ​മ്മാം (എ​ക്സി​കു​ട്ടിവ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ.

