    Saudi Arabia
    date_range 20 Jan 2026 10:15 AM IST
    date_range 20 Jan 2026 10:15 AM IST

    റി​യാ​ദി​ലെ ത​ല​ശ്ശേ​രി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യി അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്
    റി​യാ​ദി​ലെ ത​ല​ശ്ശേ​രി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    അ​ന്‍വ​ര്‍ സാ​ദ​ത്ത്‌ കാ​ത്താ​ണ്ടി (പ്ര​സി), ഷ​മീ​ര്‍ തീ​ക്കൂ​ക്കി​ല്‍ (ജ​ന. സെ​ക്ര), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ജാ​ഫ് തീ​ക്കൂ​ക്കി​ല്‍ (ട്ര​ഷ)

    റി​യാ​ദ്: ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടാ​യി പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ ത​ല​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​​ന്റെ (ടി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ) പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മ​ല​സി​ലെ അ​ൽ​മാ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ത്. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വോ​ട്ടി​ങ്​ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഭാ​ര​വാ​ഹി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ന്ന​ത്.

    പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: അ​ന്‍വ​ര്‍ സാ​ദ​ത്ത്‌ കാ​ത്താ​ണ്ടി (പ്ര​സി), ഷ​മീ​ര്‍ തീ​ക്കൂ​ക്കി​ല്‍ (ജ​ന. സെ​ക്ര), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ജാ​ഫ് തീ​ക്കൂ​ക്കി​ല്‍ (ട്ര​ഷ), അ​ബ്​​ദു​ല്‍ ല​ത്തീ​ഫ് ന​ടു​ക്ക​ണ്ടി മീ​ത്ത​ല്‍, അ​ഫ്താ​ബ് അ​മ്പി​ലാ​യി​ല്‍ (വൈ. ​പ്ര​സി), അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ര്‍ മോ​ച്ചേ​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മു​സ​വ്വി​ര്‍ (ജോ. ​സെ​ക്ര). അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കോ​മ​ത്തി​ന്റെ ഖി​റാ​അ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പൊ​തു​യോ​ഗം നി​ല​വി​ലെ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ത​ന്‍വീ​ര്‍ ഹാ​ഷിം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​ത്തെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. 2025 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​ർ തീ​ക്കൂ​ക്കി​ലും സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ട്ര​ഷ​റ​ർ ന​ജാ​ഫ് തീ​ക്കൂ​ക്കി​ലും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി ഇ​സ്മാ​ഈ​ല്‍ അ​ല്‍ ഖ​ലാ​ഫി​​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പു​തി​യ സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​ത്യ​വാ​ച​കം ചൊ​ല്ലി സ്ഥാ​ന​മേ​റ്റു. പി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷ​ഫീ​ഖ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

