സൗദി കലാസംഘത്തിന് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ

സൗദി കലാസംഘത്തിന് പുതിയ ഭാരവാഹികൾtext_fields
ജിദ്ദ: സൗദി കലാസംഘത്തിന് (എസ്.കെ.എസ്) പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഓൺലൈനിൽ നടന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയത്. റഹിം ഭരതന്നൂർ തബൂക്ക് (പ്രസി.), വിജേഷ് ചന്ദ്രു ജിദ്ദ (ജന. സെക്ര.), തങ്കച്ചൻ വർഗീസ് റിയാദ് (ട്രഷ.) എന്നിവരാണ് പ്രധാന ഭാരവാഹികൾ.
നവാസ് ബീമാപ്പള്ളി ജിദ്ദ, അൽത്താഫ് കോഴിക്കോട് റിയാദ് (രക്ഷാധികാരികൾ), ഹസ്സൻ കൊണ്ടോട്ടി ജിദ്ദ, ഷബാന അൻഷാദ് റിയാദ് (വൈ. പ്രസി.), സോഫിയ സുനിൽ ജിദ്ദ, ഇസ്മാഈൽ കുന്നുംപുറത്ത് ജിദ്ദ (ജോ. സെക്ര.), സഹാന നിസാം ബുറൈദ (ജോ. ട്രഷ.), സാദിഖലി തുവ്വൂർ ജിദ്ദ, കെ.എം. നസീബ് ദമ്മാം (മീഡിയ കൺവീനർമാർ) എന്നിവരാണ് മറ്റു ഭാരവാഹികൾ.
കോഓഡിനേറ്റർമാർ, വിവിധ വകുപ്പ് കൺവീനർമാർ എന്നിവരെ പിന്നീട് നിശ്ചയിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
സൗദി അറേബ്യയുടെ വിവിധ പ്രവിശ്യകളിലുള്ള പ്രവാസി മലയാളി കലാകാരന്മാരെയും കലാസ്നേഹികളെയും ഏകോപിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എസ്.കെ.എസ് എന്ന പൊതുവേദി നിലവിൽ വന്നത്. നിലവിൽ 257 അംഗങ്ങളുണ്ട്.
2022-ൽ ‘റിയാദ് ബീറ്റ്സ്’, 2024-ൽ ‘ജിദ്ദ ബീറ്റ്സ്’, 2025-ൽ ‘തബൂക്ക് ബീറ്റ്സ്’ എന്നീ പേരുകളിൽ മെഗാഷോകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. കൂട്ടായ്മയുമായി സഹകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിജേഷ് ചന്ദ്രുവുമായി (0532224116) ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register