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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Jun 2026 7:06 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jun 2026 7:08 AM IST

    ‘സാസ’ക്ക് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറുകൾ ജൂലൈയിലും നവംബറിലും

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    ‘സാസ’ക്ക് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറുകൾ ജൂലൈയിലും നവംബറിലും
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    വി​മോ​ദ് മോ​ഹ​ന​ൻ (പ്ര​സി.), സു​ധീ​ർ (ജ​ന. സെ​ക്ര.), നി​ഷാ​ൻ (ട്ര​ഷ.)

    ദ​മ്മാം: സൗ​ദി ആ​ല​പ്പി സ്പോ​ർ​ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (സാ​സ) വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി യോ​ഗം ദ​മ്മാം ത​റ​വാ​ട് റെ​സ്​​റ്റോ​റ​ൻ​റി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്നു. ന​വാ​സ് ജ​ലീ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​വി​നാ​ശ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​എം. സി​യാ​ദ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഗി​രീ​ഷ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. റി​യാ​സ് ഷാ​ഫി ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വി​മോ​ദ് മോ​ഹ​ന​ൻ (പ്ര​സി.), സു​ധീ​ർ (ജ​ന. സെ​ക്ര.), നി​ഷാ​ൻ (ട്ര​ഷ.), ജി​ൻ​സ് മോ​ൻ (വൈ. ​പ്ര​സി.), റി​യാ​സ് ഷാ​ഫി (ജോ. ​സെ​ക്ര.), സ​ജീ​ർ (ജോ. ​ട്ര​ഷ.), ഷി​ബി​ൻ (സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ.), ബാ​ലു, ഗി​രീ​ഷ് (ജോ. ​സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ.), ടി.​എം. സി​യാ​ദ് (മീ​ഡി​യ ക​ൺ.), സാ​ദി​ഖ് (ഐ.​ടി. ക​ൺ.) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. യാ​സ​ർ അ​റ​ഫാ​ത്ത്, അ​വി​നാ​ശ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​തി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ.

    വ​രും മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. സാ​സ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മി​നി പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് ജൂ​ലൈ ര​ണ്ടി​നും, എ.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ 7 ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ന​വം​ബ​ർ 12, 13 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലും ദ​മ്മാം ഗൂ​ഖ ഫ്ല​ഡ്​​ലൈ​റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:Dammamsouditournament
    News Summary - New Office Bearers for 'SASA': Cricket Tournaments in July and November
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