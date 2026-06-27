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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Jun 2026 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Jun 2026 12:11 PM IST

    റിയാദ് തറവാട് കുടുംബകൂട്ടായ്മക്ക് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ

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    റിയാദ് തറവാട് കുടുംബകൂട്ടായ്മക്ക് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ
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    അ​ബ​ൽ ഹ​ർ​ഷാ​ദ്​ (കാ​ര​ണ​വ​ർ), ശ്രീ​കാ​ന്ത് ശി​വ​ൻ (കാ​ര്യ​ദ​ർ​ശി), ഷാ​ജി ഹ​നീ​ഫ (ഖ​ജാ​ൻ​ജി), അ​ഫ്സ​ർ മു​ള്ള​ത്ത്​ (ക​ലാ കാ​യി​ക ദ​ർ​ശി), ലി​ജോ​ഷ് മാ​ണി (പൊ​തു സ​മ്പ​ർ​ക്ക ദ​ർ​ശി)

    റി​യാ​ദ്: ക​ഴി​ഞ്ഞ 21 വ​ർ​ഷ​മാ​യി റി​യാ​ദി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ‘ത​റ​വാ​ട് കു​ടും​ബ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ’​യു​ടെ 2026 –27 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​മാ​ണ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​ബ​ൽ ഹ​ർ​ഷാ​ദ്​ (കാ​ര​ണ​വ​ർ), ശ്രീ​കാ​ന്ത് ശി​വ​ൻ (കാ​ര്യ​ദ​ർ​ശി), ഷാ​ജി ഹ​നീ​ഫ (ഖ​ജാ​ൻ​ജി), അ​ഫ്സ​ർ മു​ള്ള​ത്ത്​ (ക​ലാ കാ​യി​ക ദ​ർ​ശി), ലി​ജോ​ഷ് മാ​ണി (പൊ​തു സ​മ്പ​ർ​ക്ക ദ​ർ​ശി) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ മു​ഖ്യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ.

    വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം ബി​നു ശ​ങ്ക​ര​ൻ നേ​തൃ​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​റ്റ് ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ര​മേ​ഷ് മാ​ലി, പ്ര​മോ​ദ് ചി​റ്റാ​ർ, ജോ​സ​ഫ് കൈ​ലാ​ത്, ഷി​ജു മാ​ധ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും മ​റ്റ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള മാ​ന​സി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ എ​ക്കാ​ല​ത്തും ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടും, സ​മൂ​ഹ ന​ന്മ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ടും ത​റ​വാ​ട് കു​ടും​ബ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​ന​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:RiyadhSaudi NewsGulf UpdateLatest News
    News Summary - New office bearers for Riyadh Tharavad Family Association
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