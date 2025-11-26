Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 10:42 AM IST

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    അസ്​ലം പാലത്ത് (ചെയർ.), ഗഫൂർ കൊയിലാണ്ടി (പ്രസി.​),

    നാസർ പൂനൂർ (ജന. സെക്ര.), സൈദ് മീഞ്ചന്ത (ട്രഷ.), ഷെറീഖ്​ തൈക്കണ്ടി (ജീവകാരുണ്യ കൺ.)

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ജെ.​പി.​എ) പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. റി​യാ​ദ്​ അ​ൽ അ​മീ​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്​​തി​റാ​ഹ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യി അ​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ (സി​റ്റി​ഫ്ല​വ​ർ), രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ (അ​റ​ബ്കോ), പു​ഷ്പ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി അ​സ്​​ലം പാ​ല​ത്ത് (ചെ​യ​ർ.), ഗ​ഫൂ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി (പ്ര​സി.), നാ​സ​ർ പൂ​നൂ​ർ (ജ​ന. സെ​ക്ര.), സൈ​ദ് മീ​ഞ്ച​ന്ത (ട്ര​ഷ.), ഷ​മീ​ർ പ​റ​മ്പ​ത്ത്, സാ​ദി​ഖ്​ പു​റ​ക്കാ​ട്ടേ​രി (വൈ. ​പ്ര​സി.), റാ​ഷി​ദ് ദ​യ, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് പ​ന്നി​യ​ങ്ക​ര, റി​ജോ​ഷ് ക​ട​ലു​ണ്ടി (ജോ. ​സെ​ക്ര.), ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ പ​യ്യോ​ളി, അ​ൻ​ജാ​സ് ഇ​ങ്ങാ​പ്പു​ഴ, അ​ജ്മ​ൽ കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം, ഫ​ഹിം അ​സ്​​ലം (മീ​ഡി​യ ക​ൺ.), ഷെ​റീ​ഖ്​ തൈ​ക്ക​ണ്ടി (ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​ൺ.), അ​ൽ​ത്താ​ഫ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, നൗ​ഫ​ൽ വ​ട​ക​ര, ജം​ഷി, സ​ത്താ​ർ മാ​വൂ​ർ, മു​ത്ത​ലി​ബ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് (ക​ലാ​കാ​യി​ക ക​ൺ.) എ​ന്നി​വ​രും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. 21 എ​ക്‌​സി​കു​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kozhikode District Pravasi Associationkozhikode district
    News Summary - New office bearers for Kozhikode District Pravasi Association
    Similar News
    Next Story
    X