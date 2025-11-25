Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 7:45 AM IST

    ജീ​സാ​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഇ​സ്​​ലാ​ഹി സെന്ററി​ന്​ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍

    ജീ​സാ​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഇ​സ്​​ലാ​ഹി സെന്ററി​ന്​ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍
    സാ​ദി​ഖ് മ​ങ്ക​ട (പ്ര​സി), ഷം​സീ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി

    (ജ​ന. സെ​ക്ര), ശി​ഹാ​ബ് അ​യ​നി​ക്കോ​ട് (ട്ര​ഷ) 

    ജി​സാ​ന്‍: ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഇ​സ്​​ലാ​ഹി സെൻറ​റി​ന്​ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു. ഇ​സ്​​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ല്‍ ന​ട​ന്ന കൗ​ണ്‍സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. ഇ​സ്​​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ 17 അം​ഗ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വി​ല്‍നി​ന്ന് ഒ​മ്പ​ത് പേ​രാ​ണ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. അ​തോ​ടൊ​പ്പം യൂ​ത്ത് വി​ങ്, സ്​​റ്റു​ഡ​ൻ​റ്​​സ്​ വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി യോ​ഗം തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സി​റാ​ജ് ഖ​മീ​സ്‌ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സാ​ദി​ഖ് മ​ങ്ക​ട അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. .

    സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ഷ​ഹീ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഷം​സീ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി സ്വാ​ഗ​ത​വും ആ​യ​ത്തു​ള്ള ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​സ്​​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: സാ​ദി​ഖ് മ​ങ്ക​ട (പ്ര​സി), ജ​മാ​ല്‍ പ​ത്ത​പ്പി​രി​യം, സൈ​നു​ദ്ദീ​ന്‍ ന​സീ​ര്‍ പ​ട്ടാ​മ്പി, റ​സാ​ഖ് വാ​ഴ​ക്കാ​ട് (വൈ. ​പ്ര​സി), ഷം​സീ​ര്‍ സ്വ​ലാ​ഹി (ജ​ന. സെ​ക്ര), സു​ഫി​യാ​ന്‍ ഫൈ​സ​ല്‍, സു​ല്‍ഫി​ക്ക​ര്‍ കൊ​ല്ലം, മു​ജീ​ബ് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി (ജോ. ​സെ​ക്ര), ശി​ഹാ​ബ് അ​യ​നി​ക്കോ​ട് (ട്ര​ഷ). യൂ​ത്ത് വി​ങ്‌ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ആ​യ​ത്തു​ള്ള കാ​സ​ർ​കോ​ട് (പ്ര​സി), ഉ​മ​ര്‍ മു​ഖ്താ​ര്‍, നാ​ദി​ര്‍ഷ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ഷ​ക്കീ​ബ് റ​ഹ്​​മാ​ന്‍ മ​മ്പാ​ട് (വൈ. ​പ്ര​സി), സ​ഫീ​ര്‍ അ​രീ​ക്കോ​ട് (സെ​ക്ര), നി​ബ്‌​റാ​സ്, മു​നാ​ജ് മു​ക്കം, ഫ​വാ​സ് ഫൈ​സ​ല്‍ (ജോ. ​സെ​ക്ര), അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ന്‍ കൊ​ല്ലം (ട്ര​ഷ).

    സ്​​റ്റു​ഡ​ൻ​റ്​​സ്​ വി​ങ്‌ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഷ​ഫീ​ര്‍ ഫൈ​സ​ല്‍ (പ്ര​സി), അ​ബ്​​ദു​ല്‍ അ​സീ​സ്, സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ ഫൈ​സ​ല്‍ (വൈ. ​പ്ര​സി), സ​ക്ക​രി​യ്യ നൗ​ഷാ​ദ് (സെ​ക്ര), യു​സ​ഫ് ഫൈ​സ​ല്‍, നാ​ഇ​ഫ് ഫൈ​സ​ല്‍ (ജോ. ​സെ​ക്ര), അ​ബ്​​ദു​റ​ഊ​ഫ് (ട്ര​ഷ).

