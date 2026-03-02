Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജി​ദ്ദ ഒ​താ​യി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 March 2026 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 2 March 2026 8:55 AM IST

    ജി​ദ്ദ ഒ​താ​യി ചാ​ത്ത​ല്ലൂ​ർ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ജി​ദ്ദ ഒ​താ​യി ചാ​ത്ത​ല്ലൂ​ർ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ ചെ​മ്മ​ല (പ്ര​സി.), യു.​പി ജു​നൈ​സ് ബാ​വ ജ​ന. സെ​ക്ര.), വി.​ടി ഷി​ജാ​ഹ് (ട്ര​ഷ​റ​ർ)

    ജി​ദ്ദ: ഒ​താ​യി ചാ​ത്ത​ല്ലൂ​ർ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പു​തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി.​ടി സ​ബാ​ഹ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്നി​ൽ​വെ​ച്ച് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ക​മ്മ​റ്റി​യു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ ചെ​മ്മ​ല (പ്ര​സി.), യു.​പി ജു​നൈ​സ് ബാ​വ (ജ​ന. സെ​ക്ര.), വി.​ടി. ഷി​ജാ​ഹ് (ട്ര​ഷ​റ​ർ), സു​ൽ​ഫീ​ക്ക​ർ ഒ​താ​യി, വി.​ടി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ). പി.​സി. ഗ​ഫൂ​ർ, ഹ​ബീ​ബ് കാ​ഞ്ഞി​രാ​ല, കെ.​പി. സു​നീ​ർ, കെ.​സി. ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ബു, വി.​ടി. ആ​രി​ഫ് (സ​ഹ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ), പി.​കെ. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, എം. ​ഹ​മീ​ദ്, സ​ക്കീ​ർ ഉ​ള്ളാ​ട​ൻ, പി.​വി. ഷാ​രൂ​ഖ്, മു​സ​ഫ​റ​ലി (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - New office bearers for Jeddah Othayi Chatallur Welfare Committee
    Similar News
    Next Story
    X