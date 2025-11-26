Begin typing your search above and press return to search.
    26 Nov 2025 10:55 AM IST
    26 Nov 2025 10:55 AM IST

    ജിദ്ദ നവോദയ ബവാദി ഏരിയക്ക് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ

    ജിദ്ദ നവോദയ ബവാദി ഏരിയക്ക് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ
    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ ബ​വാ​ദി സ​മ്മേ​ള​നം മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഷി​ബു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ന​വോ​ദ​യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ 31ാമ​ത് കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബ​വാ​ദി ഏ​രി​യ​യി​ലെ ആ​റ് യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം പ്ര​ദീ​പ​ൻ മ​യ്യി​ൽ ന​ഗ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു. മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഷി​ബു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ലോ​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി പ്ര​മേ​യം ര​തീ​ഷ് പൊ​ന്നാ​നി​യും അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​മേ​യം രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​നും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഫീ​ഖ് മ​മ്പാ​ട് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ജീ​വ​ൻ മാ​വൂ​ർ സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​കു​മാ​ർ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ 5,000 രൂ​പ​യാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന പ്ര​മേ​യം ര​തീ​ഷ് പൊ​ന്നാ​നി, എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​യു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ക എ​ന്ന പ്ര​മേ​യം യു​വ​ജ​ന​വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫ​ഹ​ജാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പൊ​തു​ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ കി​സ്മ​ത്ത് മ​മ്പാ​ട് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ ക്ര​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം അ​ബ്​​ദു​ല്ല മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സ​ലാം പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, സ​തീ​ശ​ൻ പൂ​തേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​സീ​ഡി​യം സ​മ്മേ​ള​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കെ.​വി മൊ​യ്തീ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ പാ​ന​ൽ, സ​മ്മേ​ള​നം ഐ​ക്യ​ക​ണ്ഠേ​ന അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ർ​ഷാ​ദ് മു​ണ്ട​ക്ക​യം സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: കെ.​വി. മൊ​യ്തീ​ൻ (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), സ​ജീ​വ​ൻ മാ​വൂ​ർ (പ്ര​സി.), സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് (സെ​ക്ര.), ര​തീ​ഷ് പൊ​ന്നാ​നി (ട്ര​ഷ.), ഹു​സൈ​ൻ, ര​തീ​ഷ് കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് (വൈ. ​പ്ര​സി.), മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (ജോ. ​സെ​ക്ര.). വി​വി​ധ ഉ​പ​സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ: മ​സ്​​ഊ​ദ് (ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യം), ര​മ്യ ല​ക്ഷ്മി(​കു​ടും​ബ​വേ​ദി), ഫ​ഹ​ജാ​സ് (യു​വ​ജ​ന വേ​ദി), ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ (കാ​യി​ക വേ​ദി), മു​സ്ത​ഫ (ക​ലാ​വേ​ദി). എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ: ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ, സ​തീ​ശ​ൻ പൂ​തേ​രി, അ​ഷ​റ​ഫ്, ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ, ബ​ഷീ​ർ, സ​നു, മു​നീ​ർ, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ.

    News Summary - New office bearers for Jeddah Navodaya Bawadi area
