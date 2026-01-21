Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    21 Jan 2026 10:35 AM IST
    21 Jan 2026 10:35 AM IST

    ജി​ദ്ദ ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് കു​ട്ട​ത്തി മ​ഹ​ല്ല് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യ്ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ജി​ദ്ദ ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് കു​ട്ട​ത്തി മ​ഹ​ല്ല് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യ്ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    ജി​ദ്ദ സൗ​ദി ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് കു​ട്ട​ത്തി മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ

    ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി യോ​ഗത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്തവർ

    ജി​ദ്ദ: ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് കു​ട്ട​ത്തി മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സി.​ടി. റി​യാ​സ് (പ്ര​സി.), അ​ഷ്റ​ഫ് റ​യാ​ൻ (ജ​ന. സെ​ക്ര.), ഇ.​കെ. അ​ല​വി (ട്ര​ഷ.) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ.

    താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മ​ക്ക യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സി.​ടി. റി​യാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ.​കെ. അ​ല​വി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കെ. ​ഗ​ഫൂ​ർ, കെ.​ടി. അ​ബു, ഇ.​കെ. ഹ​ക്കീം, സി.​എം. സു​നീ​ർ, സി.​ടി. ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, സി.​എം. സ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി സം​സാ​രി​ച്ചു. പി.​കെ. നാ​സ​ർ, വി.​പി. അ​ഫ്സ​ൽ, എം.​പി. അ​ൻ​സാ​ർ, ടി. ​മ​ൻ​സൂ​ർ, അ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ഷ്റ​ഫ് റ​യാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും കെ. ​ഉ​സ്മാ​ൻ മ​ദീ​ന ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

