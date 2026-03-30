    date_range 30 March 2026 9:44 AM IST
    date_range 30 March 2026 9:44 AM IST

    ജി​ദ്ദ ക​ണ്ണൂ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി​ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ചൂ​ഷ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം
    ജി​ദ്ദ ക​ണ്ണൂ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി​യു​ടെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ ക​ണ്ണൂ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി​യു​ടെ 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത്. ഷ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ പെ​രി​ങ്ങാ​ടി (പ്ര​സി.), സു​നി​ൽ രാ​ഘ​വ​ൻ (ജ​ന. സെ​ക്ര.), സ​ന്തോ​ഷ് ഭ​ര​ത​ൻ (ട്ര​ഷ.), രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കാ​വു​മ്പാ​യി, അ​ബ്​​ദു​ല്ല മു​ക്ക​ണ്ണി, അ​നി​ൽ ച​ക്ക​ര​ക്ക​ല്ല് (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ), ഇ​ബ്രാ​ഹിം ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ, വി.​പി. ഷ​മീ​ർ (വൈ. ​പ്ര​സി.), ഉ​വൈ​സ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ബി​ജു​രാ​ജ്, സി​ദ്ദീ​ഖ് ക​ത്തി​ച്ചാ​ൽ (ജോ. ​സെ​ക്ര.) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ.

    നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​മാ​ന​യാ​ത്രാ നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ​യും ക​ണ്ണൂ​ർ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​റ്റ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ​യും യോ​ഗം പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ച്ച് റ​മ​ദാ​ൻ ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​വി​ജ​യി​ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മെ​ഗാ സ​മ്മാ​നം നേ​ടി​യ മു​നീ​റി​നെ​യും മ​റ്റു വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ മ​ഹ്റൂ​ഫ്, ര​ജി​ത്, പ്ര​ജി​ത്, സി​യാ​ദ്, ഹാ​ദി സ​ഈ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ബീ​ർ, ബ​ഷീ​ർ, അ​ബ്ദു​ല്ല, സാ​ദി​ഖ്​ എ​ന്നി​വ​രെ​യും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ മു​നീ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹീ​മി​നെ​യും യോ​ഗം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഇ.​പി. പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും നി​യു​ക്ത പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ പെ​രി​ങ്ങാ​ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - New office bearers for Jeddah Kannur Friendship Forum
    Similar News
