Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജി​ദ്ദ ചെ​മ്മ​നാ​ട്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 1:29 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 1:29 PM IST

    ജി​ദ്ദ ചെ​മ്മ​നാ​ട് ജ​മാ​അ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ജി​ദ്ദ ചെ​മ്മ​നാ​ട് ജ​മാ​അ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ഹൈ​ദ​ർ കൊ​ബ​ന​ടു​ക്കം (പ്ര​സി), നാ​ഫി​ഹ് മാ​ട്ടി​ൽ (ജ​ന. സെ​ക്ര), അ​ബ്ബാ​സ് ചേ​ക്ക​രം​കോ​ട് (ട്ര​ഷ​റ​ർ)

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: 35 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ജ​ന​സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ചെ​മ്മ​നാ​ട് ജ​മാ​അ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ജി​ദ്ദ റു​വൈ​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​െ​ഞ്ഞ​ടു​ത്ത​ത്.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഷം​നാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ഫി​ഹ് മാ​ട്ടി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും സി.​എ​ച്ച്. ബ​ഷീ​ർ സ​മാ​പ​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ത്തി. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഹൈ​ദ​ർ കൊ​ബ​ന​ടു​ക്കം (പ്ര​സി), നാ​ഫി​ഹ് മാ​ട്ടി​ൽ (ജ​ന. സെ​ക്ര), അ​ബ്ബാ​സ് ചേ​ക്ക​രം​കോ​ട് (ട്ര​ഷ), റ​ഫീ​ഖ് കൈ​ന്താ​ർ, സി.​എ​ച്ച്. ബ​ഷീ​ർ, ആ​രി​ഫ് ചേ​ക​രം​കോ​ട്, അ​ൻ​സാ​രി, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, സാ​ജു ചെ​മ്മ​നാ​ട് (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:JeddahNew office bearersJamaat Committee
    News Summary - New office bearers for Jeddah Chemmanad Jamaat Committee
    Similar News
    Next Story
    X