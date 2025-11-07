Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 10:52 AM IST

    ജെ.​ഡി.​സി.​സി ബ​വാ​ദി ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ജെ.​ഡി.​സി.​സി ബ​വാ​ദി ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    ഡോ. ​റി​യാ​സ്, റ​മീ​സ് ബ​വാ​ദി, നി​സാ​ർ

    ജി​ദ്ദ: വി​സ്ഡം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ പോ​ഷ​ക ഘ​ട​ക​മാ​യ ജി​ദ്ദ ദ​അ​്വ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ (ജെ.​ഡി.​സി.​സി) ജി​ദ്ദ ബ​വാ​ദി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ബ​വാ​ദി ഓ​ഫി​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​യാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ് സു​ല്ല​മി ഉ​ദ്ബോ​ധ​നം ന​ട​ത്തി. പ്ര​ഫ. റി​യാ​സ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. റി​യാ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​മീ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഡോ ​റി​യാ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), റ​മീ​സ് ബ​വാ​ദി (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), നി​സാ​ർ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), റി​യാ​സ് എ​ട​രി​ക്കോ​ട് (വൈ​സ് പ്ര​സി.), വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ: സ​ൽ​മാ​ൻ ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി (എ​ഡ്യൂ​ക്കേ​ഷ​ൻ), മു​ജീ​ബ് ത​ച്ച​മ്പാ​റ (ദ​അ​വ), റൗ​ന​ക്ക് (മീ​ഡി​യ ആ​ൻ​ഡ് പ​ബ്ലി​സി​റ്റി), യൂ​സ​ഫ് ചോ​ല​ക്ക​ൽ (ഐ​ടി ഓ​ഡി​യോ ആ​ൻ​ഡ് വീ​ഡി​യോ), ഡോ. ​നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ (സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ), സെ​ൻ​ട്ര​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ: ആ​ബി​ദ് ബ​വാ​ദി, ആ​ലി​ക്കു​ട്ടി, മു​ത്ത്വ​ലി​ബ്.

