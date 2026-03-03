Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 March 2026 9:39 AM IST
    Updated On
    date_range 3 March 2026 9:39 AM IST

    ഫോ​ക്ക​സ് ദ​മ്മാം ഡി​വി​ഷ​ന്​ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ഫോ​ക്ക​സ് ദ​മ്മാം ഡി​വി​ഷ​ന്​ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ബീ ഇ​ബ്രാ​ഹിം (ഡി​വി​ഷ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ), അ​ൻ​ഷാ​ദ് കാ​വി​ൽ

    (ഡി​വി​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ), അ​ശ്വ​ന്ത് (അ​ഡ്മി​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ)

    ദ​മ്മാം: 2026-27 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ദ​മ്മാം ഡി​വി​ഷ​ൻ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു. ഡി​വി​ഷ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ബീ ഇ​ബ്രാ​ഹി​മി​നെ​യും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി പി.​പി.​സി. നൗ​ഷാ​ദി​നെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    മ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: അ​ൻ​ഷാ​ദ് കാ​വി​ൽ (ഡി​വി​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ), അ​ശ്വ​ന്ത് (അ​ഡ്മി​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ), ജാ​സിം ജ​വാ​ദ് (ഫി​നാ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ), പി.​കെ.​അ​ന​സ് (എ​ച്ച്.​ആ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ), എം.​വി.​എം. നൗ​ഷാ​ദ് (ഇ​വ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ), എം.​കെ.​മു​ബാ​റ​ക് (മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ മാ​നേ​ജ​ർ), ഫൈ​നാ​ൻ സാ​ഹി​ർ (സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ), സൈ​ദു മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ക്യു.​സി. മാ​നേ​ജ​ർ).

