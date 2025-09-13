Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമ​ക്ക​യി​ൽ പു​തി​യ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 10:16 AM IST

    മ​ക്ക​യി​ൽ പു​തി​യ മെ​ട്രോ പ​ദ്ധ​തി നി​ല​വി​ൽ​വ​രു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    800 കോ​ടി റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വി​ൽ മ​ക്ക റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി
    മ​ക്ക​യി​ൽ പു​തി​യ മെ​ട്രോ പ​ദ്ധ​തി നി​ല​വി​ൽ​വ​രു​ന്നു
    cancel

    മ​ക്ക: വി​ശു​ദ്ധ ന​ഗ​രി​യാ​യ മ​ക്ക​യി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​ന്ന ബൃ​ഹ​ത്താ​യ മെ​ട്രോ പ​ദ്ധ​തി നി​ല​വി​ൽ​വ​രു​ന്നു. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 800 കോ​ടി റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വി​ൽ മ​ക്ക റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി നി​ല​വി​ൽ​വ​രു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​രാ​റു​കാ​രു​ടെ ആ​ദ്യ യോ​ഗം ഈ ​മാ​സം 21ന് ​ചേ​രും. മ​ക്ക​യു​ടെ എ​ല്ലാ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും മെ​ട്രോ പ​ദ്ധ​തി.

    നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന ലൈ​നു​ക​ളി​ലാ​യി 89 സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ക. മൂ​ന്നു ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ലൈ​നു​ക​ളും തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​കും ക​ട​ന്നു​പോ​വു​ക. പു​തി​യ മെ​ട്രോ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി മ​ക്ക​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ഹ​റ​മി​ലേ​ക്കും മ​റ്റു പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള യാ​ത്ര കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ലും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലും സാ​ധ്യ​മാ​കും. ഇ​ത് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. മ​ക്ക ബ​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ​യും ഹ​റ​മൈ​ൻ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ്സ് ട്രെ​യി​ൻ ശൃം​ഖ​ല​യെ​യും പു​തി​യ മെ​ട്രോ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsmeccametro projectSaudi Arabia News
    News Summary - New metro project underway in Mecca
    Similar News
    Next Story
    X