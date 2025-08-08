തറവാട് കുടുംബ കൂട്ടായ്മക്ക് പുതിയ ഭാരവാഹികൾtext_fields
റിയാദ്: കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി റിയാദിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ കുടുംബ കൂട്ടായ്മയായ ‘തറവാട്’ 2025-26 വർഷത്തേക്ക് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. നിസ്താർ കോയ (കാരണവർ), എസ്. സോമശേഖർ (കാര്യദർശി), പ്രഭ കുമാർ കോവിലകത്ത് (ട്രഷ), രാജേഷ് കോഴിക്കോട് (കലാകായിക ദർശി), രാജേഷ് പണിക്കർ (പൊതുസമ്പർക്ക ദർശി) എന്നിവരാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ. മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി രമേശ് മണിമേൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ ഉപദേശകസമിതി അംഗം പ്രമോദ് ചിറ്റാർ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകി. തറവാട് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുകയും കൂടെ സമൂഹത്തിൽ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായമായി തറവാട് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
