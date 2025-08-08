Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightതറവാട്​ കുടുംബ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 7:02 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 7:02 AM IST

    തറവാട്​ കുടുംബ കൂട്ടായ്​മക്ക്​ പുതിയ ഭാരവാഹികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    members
    cancel
    camera_alt

    നി​സ്താ​ർ കോ​യ (കാ​ര​ണ​വ​ർ), എ​സ്. സോ​മ​ശേ​ഖ​ർ (കാ​ര്യ​ദ​ർ​ശി), പ്ര​ഭ കു​മാ​ർ കോ​വി​ല​ക​ത്ത്​ (ട്ര​ഷ), രാ​ജേ​ഷ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് (ക​ലാ​കാ​യി​ക ദ​ർ​ശി), രാ​ജേ​ഷ് പ​ണി​ക്ക​ർ (പൊ​തു​സ​മ്പ​ർ​ക്ക ദ​ർ​ശി)

    റി​യാ​ദ്​: ക​ഴി​ഞ്ഞ 20 വ​ർ​ഷ​മാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ കു​ടും​ബ കൂ​ട്ടാ​യ്​​മ​യാ​യ ‘ത​റ​വാ​ട്​’ 2025-26 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.​ നി​സ്താ​ർ കോ​യ (കാ​ര​ണ​വ​ർ), എ​സ്. സോ​മ​ശേ​ഖ​ർ (കാ​ര്യ​ദ​ർ​ശി), പ്ര​ഭ കു​മാ​ർ കോ​വി​ല​ക​ത്ത്​ (ട്ര​ഷ), രാ​ജേ​ഷ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് (ക​ലാ​കാ​യി​ക ദ​ർ​ശി), രാ​ജേ​ഷ് പ​ണി​ക്ക​ർ (പൊ​തു​സ​മ്പ​ർ​ക്ക ദ​ർ​ശി) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ര​മേ​ശ്‌ മ​ണി​മേ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി അം​ഗം പ്ര​മോ​ദ് ചി​റ്റാ​ർ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ ച​ട​ങ്ങി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ത​റ​വാ​ട് കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​ന​സി​ക​വും ശാ​രീ​രി​ക​വു​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ക​യും കൂ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​മാ​യി ത​റ​വാ​ട് എ​പ്പോ​ഴും കൂ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsnew membersSaudi Arabia Newstharavad
    News Summary - New members for Tharavad family group
    Similar News
    Next Story
    X