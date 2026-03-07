Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 March 2026 3:18 PM IST
    Updated On
    date_range 7 March 2026 3:18 PM IST

    ഇന്റർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ പുതിയ മാനേജിങ്​ കമ്മിറ്റി ചുമതലയേറ്റു

    ഇന്റർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ പുതിയ മാനേജിങ്​ കമ്മിറ്റി ചുമതലയേറ്റു
    റിയാദ്: 2026-28 പ്രവർത്തന കാലയളവിലേക്കുള്ള റിയാദ്​ ഇന്റർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ മാനേജിങ്​ കമ്മിറ്റിയുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു. വിദ്യാലയത്തി​ന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിനും ഭരണപരമായ മേൽനോട്ടത്തിനുമായി പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളാണ് ചുമതലയേറ്റത്.

    മൗനപ്രാർഥനയോടെ ആരംഭിച്ച ചടങ്ങിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ മീര റഹ്​മാൻ സ്വാഗതപ്രസംഗം നടത്തി. സ്കൂൾ രക്ഷാധികാരിയും സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറുമായ ഡോ. സുഹൈൽ അജാസ് ഖാൻ, എംബസി ഫസ്റ്റ്​ സെക്രട്ടറിയും ഇന്ത്യൻ സ്​കൂളുകളുടെ നിരീക്ഷകനുമായ വിപുൽ ബാവ, ഹയർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ നൽകി വരുന്ന നിരന്തരമായ പിന്തുണക്കും മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ നന്ദി അറിയിച്ചു.

    പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ, സ്കൂളിന്റെ വളർച്ചയിലും വിദ്യാർഥികളുടെയുംസ്റ്റാഫി​ന്റെയും ക്ഷേമത്തിലും കമ്മിറ്റിക്കുള്ള വലിയ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ഓർമിപ്പിച്ചു. പുതിയ കമ്മിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ സർക്കുലർ അന്നുതന്നെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കൈമാറുമെന്നും അവർ അറിയിച്ചു.

    ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച ഒബ്സർവർ വിപുൽ ബാവ, സ്​കൂൾ മാനേജിങ്​ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളിൽ അർപ്പിതമായിരിക്കുന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രഫഷനൽ രീതിയിലുള്ള ആശയവിനിമയം നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, എസ്.എം.സി യോഗങ്ങളിൽ എടുക്കുന്ന എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും അന്തിമ അനുമതിക്കായി ഹയർ ബോർഡിന് സമർപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.

    TAGS:indian international schoolgulfnews saudi arabia
