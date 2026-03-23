Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightവേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 March 2026 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 23 March 2026 9:17 AM IST

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ സൗ​ദി കൗ​ൺ​സി​ലി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    ഹെൻറി തോ​മ​സ് (കോ​ഓ​ഡി.), നി​സാ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ശ്ശേ​രി​ൽ (പ്ര​സി.), പ്രി​ൻ​സ് ജോ​ർ​ജ് (സെ​ക്ര.), സു​ശീ​ല ജോ​സ​ഫ് (ട്ര​ഷ.)

    റി​യാ​ദ്: വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ കൗ​ൺ​സി​ലി​െൻറ 2026-27 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ നേ​തൃ​നി​ര ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. ഹെൻറി തോ​മ​സ് (കോ​ഓ​ഡി.), നി​സാ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ശ്ശേ​രി​ൽ (പ്ര​സി.), പ്രി​ൻ​സ് ജോ​ർ​ജ് (സെ​ക്ര.), സു​ശീ​ല ജോ​സ​ഫ് (ട്ര​ഷ.) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന്​ ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ് ഫൗ​ണ്ട​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​പ്രി​ൻ​സ് പ​ള്ളി​ക്കു​ന്നേ​ൽ (ഓ​സ്ട്രി​യ), ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ജെ. ര​ത്ന​കു​മാ​ർ (ഒ​മാ​ൻ), ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഡോ. ​ആ​നി ലി​ബു (അ​മേ​രി​ക്ക) എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    New leadership for World Malayali Federation Saudi Council
    Similar News
    Next Story
    X