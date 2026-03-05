Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    5 March 2026 9:48 AM IST
    5 March 2026 9:48 AM IST

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ് സ്റ്റേ​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ് സ്റ്റേ​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    ആ​ൽ​ബി​ൻ ആ​​ന്റോ (പ്ര​സി.), ര​തീ​ഷ് രാ​ഘ​വ​ൻ (സെ​ക്ര.), ബി​നു മ​ണ​ങ്ങാ​ട​ൻ (ട്ര​ഷ.),

    അ​യൂ​ബ് ഖാ​ൻ (ര​ക്ഷാ.), അ​നൂ​പ് അ​നി​രു​ദ്ധ്, ഡോ. ​റി​ൻ​സി നാ​സ​ർ (വൈ. ​പ്ര​സി.), ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ, പി.​വി. അ​മൃ​ത (ജോ. ​സെ​ക്ര.)

    റി​യാ​ദ്: വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​​ൻ അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ് കൗ​ൺ​സി​ൽ 2025-26 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള 29 അം​ഗ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു.

    ആ​ൽ​ബി​ൻ ആ​​ന്റോ (പ്ര​സി.), ര​തീ​ഷ് രാ​ഘ​വ​ൻ (സെ​ക്ര.), ബി​നു മ​ണ​ങ്ങാ​ട​ൻ (ട്ര​ഷ.), അ​യൂ​ബ് ഖാ​ൻ (ര​ക്ഷാ.), അ​നൂ​പ് അ​നി​രു​ദ്ധ്, ഡോ. ​റി​ൻ​സി നാ​സ​ർ (വൈ. ​പ്ര​സി.), ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ, പി.​വി. അ​മൃ​ത (ജോ. ​സെ​ക്ര.) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. വി​വി​ധ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യി സ​ന​ൽ സു​ധാ​ക​ര​ൻ (പി.​ആ​ർ ആ​ൻ​ഡ്​ മീ​ഡി​യ), അ​തു​ല്യ ച​ന്ദ്ര​ൻ (വി​മ​ൻ​സ് ഫോ​റം), സാം ​വി. സാ​ബു (ചാ​രി​റ്റി ഫോ​റം), സു​ഗ​ന്ധി ര​തീ​ഷ് (ഹെ​ൽ​ത്ത് ഫോ​റം), ബോ​സ് ജോ​യ് (പ്ര​വാ​സി ഫോ​റം), അ​ഞ്ജ​ലി വി​ജേ​ഷ് (ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക്), ഫി​നോ​യ് ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് (ഐ.​ടി ആ​ൻ​ഡ്​ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ), ര​മേ​ഷ് ദാ​സ് (മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ്പ് ഫോ​റം), മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​യീ​സ് (ഇ​വ​ൻ​റ്​ ഫോ​റം), കെ.​പി. ഫി​റാ​സ് (സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫോ​റം), നി​ധ പ്ര​കാ​ശ് (ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ്​ ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ), ഷൈ​ൻ ജോ​ൺ (എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഫോ​റം), അ​ക്ഷ​യ് വെ​ളി​വി​ൽ (യൂ​ത്ത് ഫോ​റം), ബി​ബി​ൻ ബേ​ബി (കാ​ർ​ഷി​കം, പ​രി​സ്ഥി​തി), വി​ബി​ൻ പോ​ൾ (ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം), ആ​ന​ന്ദ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (ടൂ​റി​സം ഫോ​റം), സി​ബി മ​ത്താ​യി (പ്രൊ​ജ​ക്റ്റ്‌, ഇ​ൻ​ഷി​യേ​റ്റീ​വ്) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. റി​ഷാ​ദ് റാ​വു​ത്ത​ർ, കെ​വി​ൻ പോ​ൾ, വി​ജി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ്, റു​ഷ​ദ ഷം​നാ​സ് എ​ന്നി​വ​രും പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

