    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 8:19 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 8:19 AM IST

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    ബി​ൻ​യാ​മി​ൻ ബി​ൽ​റു (പ്ര​സി.), റി​യാ​സ് വ​ണ്ടൂ​ർ (ജ​ന. സെ​ക്ര.), സാ​നു മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര (ട്ര​ഷ.), ബ​ഷീ​ർ ക​രോ​ളം (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), അ​ഞ്ജു അ​നി​യ​ൻ (കോ​ഓ​ഡി.)

    റി​യാ​ദ്: വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ്) റി​യാ​ദ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മ​ല​സ് ചെ​റീ​സ് ഹോ​ട്ട​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ നേ​തൃ​നി​ര​യെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ബി​ൻ​യാ​മി​ൻ ബി​ൽ​റു (പ്ര​സി.), റി​യാ​സ് വ​ണ്ടൂ​ർ (ജ​ന. സെ​ക്ര.), സാ​നു മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര (ട്ര​ഷ.), ബ​ഷീ​ർ ക​രോ​ളം (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), അ​ഞ്ജു അ​നി​യ​ൻ (കോ​ഓ​ഡി.), ഷം​നാ​ദ് കു​ള​ത്തു​പു​ഴ, റി​സ്​​വാ​ന ഫൈ​സ​ൽ (വൈ. ​പ്ര​സി.), സ​നീ​ഷ് ന​സീ​ർ, സൗ​മ്യ തോ​മ​സ് (ജോ. ​സെ​ക്ര.), സി.​എ​സ്. ബി​നു (ജോ. ​ട്ര​ഷ.), ആ​തി​ര അ​ജ​യ് (ജോ. ​കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ.

    ഇ​ല്യാ​സ് കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ (ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യം), മ​ജീ​ദ് പൂ​ള​ക്കാ​ടി (പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ), സ​ബ്രീ​ൻ ഷം​നാ​സ് (ഇ​വ​ൻ​റ്), ജ​യിം​സ് മാ​ത്യൂ​സ് (ബി​സി​ന​സ്), അ​ജ​യ് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ (മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ്), ഷാ​ഹി​ന തി​യ്യാ​ട്ടി​ൽ (എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ), ഡോ. ​രാ​ഹു​ൽ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ (മീ​ഡി​യ), അ​ഞ്ജു ആ​ന​ന്ദ് (ഹെ​ൽ​ത്ത്), സ​ഫീ​ർ അ​ലി (ഐ.​ടി), സി​ബി​ൻ കെ. ​ജോ​ൺ (സ്പോ​ർ​ട്സ്), ജോ​സ് ആ​ന്റ​ണി ത​റ​യി​ൽ (പി.​ആ​ർ.​ഒ) എ​ന്നി​വ​ർ ഫോ​റം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​ണ്.​ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഷാ​ദ് ആ​ലു​വ, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​ക്കാ​ട്, സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ൻ​സാ​ർ വ​ർ​ക്ക​ല, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ സു​ബി സ​ജി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ലെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ക​ബീ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ബി​ജു സ്ക​റി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ബി​ൻ​യാ​മി​ൻ ബി​ൽ​റു സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    വ​ല്ലി ജോ​സ്, ഇ​ബ്രാ​ഹീം സു​ബ്ഹാ​ൻ, അ​ഞ്ജു രാ​ഹു​ൽ, സ​ലീ​ന ജ​യിം​സ്, നി​സാ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ശ്ശേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

