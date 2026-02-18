Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറിയാദ് പട്ടാമ്പി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Feb 2026 5:29 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Feb 2026 5:29 PM IST

    റിയാദ് പട്ടാമ്പി കൂട്ടായ്മക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം

    text_fields
    bookmark_border
    അർഷാദ് പട്ടാമ്പി പ്രസിഡൻറ്​, ഷെബിൻ അലി സെക്രട്ടറി
    റിയാദ് പട്ടാമ്പി കൂട്ടായ്മക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം
    cancel
    camera_alt

    അർഷാദ് പട്ടാമ്പി (പ്രസി.), ഷെബിൻ അലി (സെക്ര.), മുനവർ അലി (ട്രഷ.)

    റിയാദ്: ജീവകാരുണ്യ, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ വർഷങ്ങളായി സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന ‘റിയാദ് പട്ടാമ്പി കൂട്ടായ്മ’യുടെ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. പൊതുയോഗത്തിൽ നടന്ന സമഗ്രമായ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് പുതിയ നേതൃത്വം രൂപവത്​കരിച്ചത്. അർഷാദ് പട്ടാമ്പിയെ പ്രസിഡൻറായും ഷെബിൻ അലിയെ സെക്രട്ടറിയായും മുനവർ അലിയെ ട്രഷററായും തെരഞ്ഞെടുത്തു.

    ഉനൈസ് പതിയിൽ, ഷഹബാസ് (ഷാമോൻ) (വൈ. പ്രസി.), നജീബ് പട്ടാമ്പി, മുഹമ്മദ് ഷമീം (ജോ. സെക്ര.), അഫ്സൽ പട്ടാമ്പി (അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയ.), ബാബു പി. ഹുസൈൻ (വൈ. ചെയ.), അനീസ്, ഫാസിൽ മുനീർ, കെ.ടി. മുനീർ, ഷിഹാദ് (സിയ), സദ്ദാം പട്ടാമ്പി, മുജീർ സി. അബ്ദുള്ള, അബ്ദുൽ റഊഫ്, ലത്തീഫ്, അസഹർ അലി, ഷാഫി ലിബർട്ടി (പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങൾ) എന്നിവരാണ്​ ഭരണസമിതി​യിലെ മറ്റംഗങ്ങൾ.

    പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂട്ടായ്മയുടെ സേവന-സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സമൂഹത്തി​ന്റെ ഐക്യവും സഹകരണവും വർധിപ്പിക്കാനുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി. റിയാദിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി കുടുംബ സംഗമങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ, സഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വർഷങ്ങളായി സജീവമായ പട്ടാമ്പി കൂട്ടായ്മ, പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ കീഴിൽ ഈ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യം കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pattambiSaudi Newsnew leadership
    News Summary - New leadership for the Riyadh Pattambi group
    Similar News
    Next Story
    X